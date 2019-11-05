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曾深入中國領空 美冷戰時期「黑鳥」仍是世上最快飛機

SR-71黑鳥。（擷取自NASA）

SR-71黑鳥。（擷取自NASA）

2019-11-05 10:56:26

〔即時新聞／綜合報導〕人類發明飛機，實現航空動力飛行至今僅百餘年歷史，然而對比於近年尖端的航太科技，美國冷戰期間秘密設計的SR-71黑鳥，在問世55年後的今日，依舊保有水平飛行中最高海拔及非火箭動力飛機最高速度的紀錄。

根據《CNN》報導，在1950年代後期秘密設計，能在太空邊緣航行的SR-71「黑鳥」（SR-71 Blackbird）是美國空軍著名的3倍音速長程戰略偵察機，由洛克希德以A-12為基礎進行設計，在1964年12月22日首飛後，正式成為美國空軍「間諜飛機」大家庭的重要成員，直到1998年才宣告退役。

黑鳥作為美國第一代低雷達反射截面積飛機，設計時搭載了大量當時的先進技術，如半衝壓引擎、鈦合金機體等，成為當時最尖端軍事武器，然而，由於部分尖端技術在當時仍不夠成熟，黑鳥與其前身A-12均存在些許問題，匿蹤性能也十分有限。

儘管存在部分技術上的問題，黑鳥在高空高速飛行的表現仍冠絕當世，能以3馬赫（3倍音速）的超高速擺脫敵機與導彈的追擊，黑鳥曾在任務中多次深入中國領空並絕塵而去，前蘇聯的任何戰鬥機（包括所有高速攔截機）均無法超過其飛行高度與速度。

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