這款媽媽！嗑藥過量開車撞到昏迷 12歲女兒邊哭邊報警

美國一名媽媽開車載著3名小孩外出時，竟攝入過量海洛因導致撞車昏迷，幸好12歲的女兒一邊啜泣一邊報警，救了媽媽與另2位幼童的性命。（法新社） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2019-11-04 14:01:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州28歲女子史密斯（Tiffany Smith），近日開車載著3名分別為12歲、7歲、1歲的小孩前往南卡羅來納州，行經沃盧西亞郡（Volusia County）時竟攝入過量海洛因並撞到路邊停放的車輛，史密斯當場昏迷不醒，幸好12歲的女兒一邊啜泣一邊報警，救了媽媽與另2位幼童的性命。

據《福斯新聞》報導，沃盧西亞郡警長辦公室表示，若小女孩當時沒有報案，史密斯很可能會傷重不治。另外，女童雖然邊哭邊說話，但很清楚地告訴接線員「我媽媽醒不來，我們的車在4號州際公路上。」

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小女孩又說，她們的車撞進一道長滿雜草的溝渠裡，她不知道如何停車。警方接獲消息後迅速趕往現場，在廂型車內發現失去知覺的史密斯和3名小孩，另外還有2隻狗狗。

現場醫療人員使用納洛酮（可緩解鴉片類藥物中毒的症狀）讓史密斯甦醒，這位差點釀下大錯的媽媽表示，當時她開車開一開突然覺得背部很痛，就服用了一些海洛因止痛。

史密斯隨後被送往附近醫院治療，當局並沒有立即將其拘捕，但她的確涉嫌「忽視兒童」等罪嫌，因此目前3名小孩已交由祖母看顧，狗狗則由動物保護人員安置。

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