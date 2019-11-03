「惡魔鄰居」美俄州退休汽車工人 竟是前集中營警衛

1980年代，居住在美國俄亥俄州（Ohio）的德米揚紐克（John Demjanjuk），只是一名不起眼的退休汽車工人，沒人想過，出生烏克蘭的他，早年竟在「前納粹集中營」擔任警衛，涉嫌在「二次世界大戰」期間「協助」屠殺2萬多名猶太人！（歐新社）

2019-11-03 22:44:22

〔即時新聞／綜合報導〕1980年代，居住在美國俄亥俄州（Ohio）的德米揚紐克（John Demjanjuk），只是一名不起眼的退休汽車工人，沒人想過，出生烏克蘭的他，早年竟在「前納粹集中營」擔任警衛，涉嫌在「二次世界大戰」期間「協助」屠殺2萬多名猶太人！

綜合外媒報導，德米揚紐克1920年出生自烏克蘭基輔省（Kyiv），年輕時曾在波蘭「索比布爾集中營」（Sobibor）擔任警衛，引領成千上萬的猶太人前往「毒氣室」、走上「死亡之路」；隨後，他在1952年攜家帶眷移民美國，在美國展開截然不同的生活。

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據報導，許多以色列倖存者在1980年代接受調查時，指認德米揚紐克是當年索比布爾集中營中以鞭打和砍掉囚犯耳朵為樂的「恐怖伊凡」（Ivan the Terrible），甚至曾「親手」將數百位猶太人送入毒氣室；德米揚紐克因此在1985年被送往以色列受審，並在1988年被判處死刑，但在1993年時，因以色列最高法院證實「恐怖伊凡」另有其人，撤銷他的罪名。

德米揚紐克獲釋後，回到美國繼續生活，但2009年時，因檢調單位找到被他帶進毒氣室的「受害者名單」等罪證，將他送往德國受審，隨後被控謀殺、判處5年徒刑，但他在2012年去世前（91歲），都還在提起上訴，所以，於法而言，他至今仍是「無罪之身」。

索比布爾、特雷布林卡（Treblinka）和貝爾賽克（Belzec）是波蘭東部的3個納粹集中營，像德米揚紐克一樣的「警衛」，會告知到達的猶太人，他們將要「淋浴」。

而德米揚紐克擁有「雙重人生」的故事，在近日被拍成《隔壁的惡魔》（The Devil Next Door）紀錄片，在片中還原一名前死亡集中營警衛，如何隱藏身分並展開新生活。

德米揚紐克1920年出生自烏克蘭基輔省（Kyiv），年輕時曾在波蘭「索比布爾集中營」（Sobibor）擔任警衛，引領成千上萬的猶太人前往「毒氣室」、走上「死亡之路」。（美聯社）

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