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新加坡文明病？ 蟑螂竟比死亡還可怕

英國民意調查公司網路輿觀（YouGov）調查顯示，比起死亡、鬼和孤獨，新加坡人更害怕蟑螂。（資料照）

英國民意調查公司網路輿觀（YouGov）調查顯示，比起死亡、鬼和孤獨，新加坡人更害怕蟑螂。（資料照）

2019-11-03 22:40:45

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃明志曾酸新加坡人的特色有三點:怕輸、怕死、怕老婆，但根據英國民意調查公司「網路輿觀」（YouGov）調查顯示，比起死亡、鬼和孤獨，新加坡人更害怕蟑螂。

綜合外媒報導，在網路輿觀（YouGov）最近進行的一項針對恐懼的研究調查顯示，受訪的1033名新加坡人最害怕15種事物，其中溺水（53%）是新加坡人最擔心的事情，其次是火災（48%），第3、4名分別為爬行動物（47%）和蟑螂（42%），再來是細菌和怕高。這些對於新加坡人來說，都比死亡、鬼還要更令人感到恐懼，而同樣讓人感到害怕的還有在公開場合演講、封閉空間、牙醫、孤獨和黑暗等等。

新加坡心理醫生陳梓金表示，害怕蟑螂等主要是因為這些動物的樣子可怕，也會讓人聯想到骯髒的環境。「害怕蟑螂是一種文明病，新加坡太乾淨了，因此我們不習慣與這些蟲類相處。」他說，曾有患者嚴重害怕爬行動物和蟑螂，甚至想為此搬家和移民。

網路輿觀調查顯示，受訪的新加坡人中，分別有61%和56%的女性害怕爬行動物和蟑螂，男性則有32%和28%，不過即使女性對於爬行動物和蟑螂的恐懼人數是男性的一倍，死亡仍是男女都恐懼的事物，人數佔了受訪人數的40%。

相關連結請見：

「網路輿觀」（YouGov）調查

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