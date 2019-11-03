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駐日美軍戰機違規橫行！飛行員被爆在飛行時看書、刮鬍...

高知碰撞事件與沖繩碰撞事件都是在F/A-18與KC-130進行空中加油時發生。（美聯社）

高知碰撞事件與沖繩碰撞事件都是在F/A-18與KC-130進行空中加油時發生。（美聯社）

2019-11-03 07:49:33

〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍一架KC-130空中加油機與一架F/A-18戰鬥機在去年12月時，於高知縣外海上空相撞墜海，共造成6人死亡。駐日美軍2日公布調查報告，指出隸屬於美軍岩國基地的戰機部隊極不重視飛行安全，時常出現重大違規行為，有飛行員在飛行時「離手駕駛」，甚至有飛行員在飛行時看書、修整鬍鬚自拍等離譜狀況。

根據日本《共同社》報導，報告中針對高知碰撞事件進行調查，同時揭露在2016年4月於沖繩縣近海也曾發生過F/A-18與KC-130的碰撞事件，而兩起事故都在進行空中加油時發生，肇事責任都歸屬於F/A-18。

報告中指出，高知碰撞事件發生的背後因素，在於隸屬於岩國基地的第242全天候戰鬥攻擊中隊存在許多「藥物濫用」、「酗酒」、「違反上級指示」等多項違規行為。在高知碰撞事件中，2名機組人員的尿液檢出安眠藥成分，判定其不符合執行飛行任務的條件，此外還有通訊軟體記錄顯示，隊員之間對軍醫在無許可的情況下不開安眠藥而感到不滿。

另外，報告中提及的沖繩碰撞事件則是引起美國第1海陸航空聯隊高層震怒，聯隊長等3名指揮官因此遭撤換。報告書中指出，聯隊長曾在機內取下氧氣面罩後拍照，並上傳至個人社群軟體，還從隊員手機發現在2016年10月所拍攝的夜間空中加油影片，當時距離沖繩碰撞事件僅過去半年，但在飛行時仍無紀律可言。

調查報告指出，美軍岩國基地戰機部隊極不重視飛行安全，時常出現重大違規行為。（歐新社）

調查報告指出，美軍岩國基地戰機部隊極不重視飛行安全，時常出現重大違規行為。（歐新社）

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