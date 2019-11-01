「俄網路主權法」已生效 人權團體憂：政府可任意「封鎖」

被稱為「俄羅斯網路主權法」（Sovereign RUnet）的「獨立網際網路」法案（sovereign internet）於今（1）日生效，俄羅斯將建立國家內部網路、獨立運作，以「改善網絡安全」，但專家們除了懷疑技術上的「可行性」，也擔心將會促進「網路審查」、限制該國人民的言論自由。（歐新社）

2019-11-01 23:39:37

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「俄羅斯網路主權法」（Sovereign RUnet）的「獨立網際網路」法案（sovereign internet）於今（1）日生效，俄羅斯將建立國家內部網路、獨立運作，以「改善網絡安全」，但人權團體除了質疑技術上的「可行性」，也擔心將會促進「網路審查」、限制該國人民的言論自由。

綜合外媒報導，克里姆林宮表示，總統普廷（Vladimir Putin）於5月簽署的「獨立網際網路」法，於今（1）日生效，該法將在該國遇到網絡攻擊、外國威脅等緊急情況時，做為「安全措施」、保護該國；政府將能依該法，在緊急情況下關閉「俄羅斯境內網路」的連接或完全斷開與「全球網路」的連接。

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據報導，「獨立網際網路」法案要求網際網路服務供應商安裝「封包深層檢查技術」（Deep Packet Inspection, DPI），用於「識別流量來源」和「過濾內容」，專，將讓該國電信監督機構「聯邦電信、資訊科技和大眾傳播監察局」（Roskomnadzor）能更有效封鎖含有不當內容的網站。

俄羅斯目前正在建構替代性的網路域名系統（Domain Name System, DNS），讓俄羅斯網路與全球網際網路斷聯後，能獨立運作，預計系統將在2021年完成。

雖俄羅斯的網際網路長期以來都受到限制，先前曾封鎖社群網站「LinkedIn」和「Telegram Messenger」等軟體，該法案讓該國人權團體開始擔心，「俄羅斯獨立網路」會不會類似於「中國網路長城」，網路審查將更加嚴格。

「人權觀察」（Human Rights Watch）歐洲和中亞副局長丹伯（Rachel Denber）指出，「政府現在可以直接審查所有網路內容，甚至可以將俄羅斯的網際網路變成一個封閉系統，且不必告訴民眾他們在做什麼或為什麼這樣做。」，認為這項法案將允許政府任意「封鎖內容」。

今年3月時，俄羅斯有成千上萬的民眾為此走上街頭抗議。

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