冲繩首里城大火 主要建築與珍藏品全毀

2019-11-01 00:14:02

〔中央社〕日本冲繩那霸市登記為世界遺產的首里城今天凌晨發生大火，正殿、南北殿等主要建築全燒毀，珍藏的許多琉球王國時代以來的貴重品也燒毀。警方明天將到火災現場調查。

日本放送協會（NHK）報導，位於那霸市的首里城今天凌晨發生火災，火勢一發不可收拾，在延燒了11個小時之後，首里城的主要建築物正殿、北殿、南殿等全被燒毀。

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消防單位表示，起火點可能是在正殿，因為猛烈的火勢熱氣太強，就在消防隊員無法靠近滅火之際，風力助長火勢，燃燒面積擴大。

首里城27日起舉辦重現琉球王國時代儀式的「首里城祭」（慶典）活動，警方表示，各項籌備工作預定進行到31日凌晨為止。

消防單位表示，籌備「首里城祭」活動的業者今天凌晨1時許，在正殿稱為「御庭」的空間架設了照明燈光等器材，到了凌晨1時30分，工作人員結束作業後離開現場。一個小時後，約凌晨2時34分，正殿的掃描器探測到異狀，保全人員趕到時，正殿已煙霧瀰漫。

警方詢問業者當時作業的有關狀況，預定明天上午10時起，警消單位聯合到火災現場進行勘驗，調查起火原因。

首里城在發生大火之後，日本總務省消防廳（相當於內政部消防署）向那霸市消防局詢問首里城的防火設備等情況。調查得知，疑似是起火點的正殿，根據消防法設有滅火器、自動火災警報器，屋內與屋外有消防栓設備。

此外，首里城也有通知火災發生呼籲人員避難的廣播設備、誘導燈、防火用水，但內部並未安裝自動灑水系統。

日本消防法規定，電影院、百貨公司等人員聚集的場所、醫院、福祉設施等人員疏散較為耗時的地點，必須根據建築物面積安裝自動灑水系統。

類似首里城正殿這樣的建築物，如果是11層樓以上的建築，必須安裝自動灑水系統，但首里城正殿是3層樓建築，所以沒有安裝自動灑水系統。

報導說，管理首里城的冲繩美島財團表示，被大火全燒毀的正殿等建築物內原本收藏著琉球王國時代傳承下來的畫作、漆器、染織物等。初步研判這些貴重的收藏品已燒毀，冲繩美島財團正在詳細調查這些珍貴收藏品的受災數量。

冲繩縣政府表示，首里城的收藏品當中有17世紀上半期琉球王國御用的畫師所繪製的最古畫作等，是冲繩縣指定的有形文化財（古蹟）。

首里城是琉球王國時代、約500年多前所建造，在二次大戰前曾3度遭祝融侵襲，重建後，正殿於1925年被列為國寶，但二次大戰發生冲繩戰役，遭美軍砲擊燒毀。1992年正殿重建完工，西元2000年八大工業國集團（G8）高峰會（九州冲繩高峰會）時，首里城是晚宴地點。西元2000年，具有琉球王國獨特文化的首里城被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

為何首里城火勢一發不可收拾？東京理科大學教授關澤愛表示，這次首里城是在凌晨無人的時候起火，一開始無法滅火，導致火災擴大。此外，修復後的正殿當中有大空間，遮蔽物少，導致火勢快速蔓延，再加上建築物在設計上是一棟棟連結比鄰，以迴廊相接，導致火勢延燒。

關澤說，如果迴廊或屋頂內部有些地方設置遮蔽延燒的「界壁」，或許可阻止火勢蔓延。

他還說，目前還不知首里城起火原因，如果要防止類似的火災，除了要有防止起火的對策之外，能早期發現起火、早期滅火也相當重要。所以今後有必要檢討火災警報器、自動灑水系統等防火對策。

他說，在人員無法立刻前往滅火的最初階段，如果事先安裝自動灑水系統，對滅火會很有效果，像是被列為國寶的姬路城就安裝了自動灑水系統。今後有必要研擬提高古蹟或類似古蹟的建築物安全性的對策。（編輯：林憬屏）

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