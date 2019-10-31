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機器人將取代人類上戰場？震撼影片宛如《魔鬼終結者》

這段影片在5天內獲得598萬8794人次觀看，不少人認為猶如電影《魔鬼終結者》中的機器人真實在地球上誕生。（圖擷取自Corridor YouTube）

這段影片在5天內獲得598萬8794人次觀看，不少人認為猶如電影《魔鬼終結者》中的機器人真實在地球上誕生。（圖擷取自Corridor YouTube）

2019-10-31 23:44:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國「波士頓動力公司」（Boston Dynamics）替軍方研發機器人與機器狗，近期在YouTube頻道釋出影片，畫面顯示，在旁人干擾下，機器人仍能持手槍準確命中靶心，且具備人質救援功能，分辨出真人與假人，影片釋出震撼網友。

YouTube頻道「Corridor」 發布影片，鏡頭前方能看見2名蒙面的工作人員，陪1台機器人在荒土中行走，該款機器人胸前印有「Bosstown Dynamics」字樣，改編自「波士頓動力公司」商標，在人為推擠、毆打等干擾下，它拿著手槍成功擊落數個靶。

在救援任務測試中，它還能分辨出真人與假人，當人類擋在目標物前方，該機器人並不會扣下板機，待人類移開後才朝目標射擊，影片末段出現「波士頓動力公司」研發的黃色機器狗，機器人不遵從指令朝它射擊，反而是對人類預警性開槍，並抱起機器狗逃跑。

該段影片從10月26日釋出，不到一週已有598萬8794人次觀看，不少人對此以為機器人技術已研發到如此境界，但《AMMO LAND》

報導，該影片使用CGI技術製作而成，機器人是人類演員扮演而成，但不少觀眾認為這支影片相當具有震撼度，宛如「魔鬼終結者」真實在地球上出現。

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