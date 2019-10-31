沙烏地阿拉伯真的變了？ WWE女子摔角開打

2019-10-31 23:02:21

〔即時新聞／綜合報導〕保守的沙烏地阿拉伯放寬對娛樂活動的限制，今（31）日將首度舉行WWE女子摔角比賽。

賽事將在沙國首都利雅德的法赫德國王國際體育場（King Fahd International Stadium）舉行。（路透）

沙烏地男子摔角選手曼蘇爾（Mansoor）將在這場大賽與希薩羅（Cesaro）對打，他告訴WWE.com，他的女性家族成員都迫不及待地等著觀看比賽直播。曼蘇爾說，他原本認為女子賽事「絕對」不可能在沙國舉行，但現在女性甚至可以開車，這個國家已發生了變化。

沙國近年來透過實施改革，試圖擺脫打壓女性最嚴重國家之一的形象，包括在2018年取消女子駕車禁令、今年8月允許婦女申請護照出國旅行，不用再經男性「監護人」批准。

但報導指出，沙國女性仍面臨生活上諸多限制，為改變而奮鬥的屬名女權人士已遭到拘留和審判，有一些人稱在獄中遭受酷刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法