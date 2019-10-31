為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

沙烏地阿拉伯真的變了？ WWE女子摔角開打

2019-10-31 23:02:21
沙烏地阿拉伯今（31）日將首度舉行WWE女子摔角比賽。（圖取自WWE官網）

沙烏地阿拉伯今（31）日將首度舉行WWE女子摔角比賽。（圖取自WWE官網）

〔即時新聞／綜合報導〕保守的沙烏地阿拉伯放寬對娛樂活動的限制，今（31）日將首度舉行WWE女子摔角比賽。

《BBC》報導，這場賽事將在沙國首都利雅德的法赫德國王國際體育場（King Fahd International Stadium）舉行，是「Crown Jewel」大賽的一部分，明星選手伊凡斯（Lacey Evans）和娜塔莉雅（Natalya）將登場，但目前不清楚沙國政府是否會像對待外國遊客一樣，要求摔角選手「衣著端莊」。
賽事將在沙國首都利雅德的法赫德國王國際體育場（King Fahd International Stadium）舉行。（路透）

賽事將在沙國首都利雅德的法赫德國王國際體育場（King Fahd International Stadium）舉行。（路透）

沙烏地男子摔角選手曼蘇爾（Mansoor）將在這場大賽與希薩羅（Cesaro）對打，他告訴WWE.com，他的女性家族成員都迫不及待地等著觀看比賽直播。曼蘇爾說，他原本認為女子賽事「絕對」不可能在沙國舉行，但現在女性甚至可以開車，這個國家已發生了變化。

沙國近年來透過實施改革，試圖擺脫打壓女性最嚴重國家之一的形象，包括在2018年取消女子駕車禁令、今年8月允許婦女申請護照出國旅行，不用再經男性「監護人」批准。

但報導指出，沙國女性仍面臨生活上諸多限制，為改變而奮鬥的屬名女權人士已遭到拘留和審判，有一些人稱在獄中遭受酷刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沙國女權再躍進！ 女性將可從事部分軍職
2019-10-11 15:46

沙國女權再躍進！ 女性將可從事部分軍職
「她太西方不能撫養小孩」 沙國判決美國媽媽失去監護權
2019-08-18 10:50

「她太西方不能撫養小孩」 沙國判決美國媽媽失去監護權
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
沙國女權躍進！ 獨自出國不需男性「監護人」批准
2019-08-02 11:00

沙國女權躍進！ 獨自出國不需男性「監護人」批准
沙烏地解除女性開車禁令後...10萬司機失業
2019-04-02 14:45

沙烏地解除女性開車禁令後...10萬司機失業
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率
不為惡還是助紂為虐？ Google拒撤沙國監控女性APP
2019-03-03 21:57

不為惡還是助紂為虐？ Google拒撤沙國監控女性APP

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播