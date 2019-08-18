「她太西方不能撫養小孩」 沙國判決美國媽媽失去監護權

2019-08-18 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕信奉伊斯蘭教的沙烏地阿拉伯向來民風保守，來自美國的菲拉（Bethany Vierra）2011年搬到沙國在一間大學任教後，與當地男子結婚生女，最近離婚後她希望爭取4歲女兒澤娜（Zaina）的監護權，但法院確認為她「太西方不能撫養小孩」，剝奪她照顧女兒的權利。

據《CNN》 報導，菲拉前夫指控她過著非伊斯蘭生活，包括她曾去美國參加「燃燒人（Burning Man）」節日，與會的民眾穿著各式各樣瘋狂的衣服，整晚都保持清醒地喝藥或喝冷飲，人們還會套上皮草製成的鞋子。

菲拉前夫律師指稱，菲拉的社群媒體裡充斥著裸體、兩性關係混雜以及許多違背伊斯蘭教習俗和傳統的行為。菲拉則在法庭上反駁前夫是個不適任的爸爸，經常口出穢言並使用毒品，不過前夫對這些指控全數否認。

最後法官將澤娜判給和菲拉前夫住在一起的奶奶來撫養，並在裁決中表示「這位媽媽（菲拉）接觸伊斯蘭教還不太久，是這個國家的外國人，並且明確地繼續接受她的成長習俗和傳統，我們必須避免讓澤娜在這麼小的年紀裡，就被上述習俗和傳統所影響。」

沙烏地阿拉伯近年來逐漸放寬對女性的限制，例如2012年，沙國婦女第一次被核准參加奧運會。2015年，沙國女性首次在地方選舉擁有投票權。經過長時間的努力後，沙烏地阿拉伯的女性最近終於能開車上路，也不用男性批准就能持有護照。

不過，沙烏地阿拉伯最具爭議的監護制度基本上病沒有改變，每個沙國婦女從出生之後，就必須要有一個男性監護人，女性在做許多事情之前，都必須要有男性許可。

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