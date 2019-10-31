《南方四賤客》再嗆中國 萬聖節戴上習近平面具

2019-10-31 21:12:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國成人諷刺卡通「南方四賤客」（South Park）日前因狂酸中國人權等議題，遭中國全面封殺，但「南方四賤客」卻沒有因此退縮，更因此大賺5億美元轉播權利金。在第23季最新萬聖節版主題曲中，直接將中國領導人習近平的大頭照作成面具戴在劇中人物臉上，大膽作法讓網友笑稱「這次連影射都懶了」！

「南方四賤客」昨日因應萬聖節，推出23季的萬聖版本主題曲，在畫面中，直接將習近平的臉作為面具，戴在劇中人物臉上。不少網友笑稱「越來越猛XDD」、「沒在客氣的」、「真的想把習氣到心臟病發」、「真的不演了」、「絕對沒有影射」、「照片直接放厲害了」。

「南方四賤客」因本月2日播出第23季第2集〈中國樂隊〉（Band in China）內容觸及中國敏感議題，包括新疆再教育營、活摘器官、退出共產黨運動、新聞管制、中共建政70週年閱兵，以及香港「反送中」示威運動等，遭北京政府全面封殺。甚至有國外知名DJ，只是按了南方四賤客推特一個讚，就遭一併抵制。

不過「南方四賤客」並未因此退縮，各大串流影音平台反而紛紛出資想購買南方四賤客的獨家播放權，最後由美國電訊巨頭底下的華納（WarnerMedia）AT&T花5億美元（約新台幣152億元）成功取得了獨家轉播權，預計將在「HBO Max」平台放映。

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