南方四賤客嗆中後大賺！ AT&T花152億買下獨家轉播權

「南方四賤客」最新一季對中國政府大酸特酸，人氣水漲船高，各大串流影音平台角逐其獨家播放權，最後由AT&T以5億美元奪得，未來將在HBO Max放映。（圖擷取自南方四賤客官網）

2019-10-30 15:16:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名諷刺卡通「南方四賤客」最新一季（23季）對中國政府大酸特酸，加上NBA事件推波助瀾，人氣更是水漲船高，各大串流影音平台都砸下重本爭取「南方四賤客」的獨家轉播權，最後這場大戰由AT&T底下的華納（WarnerMedia）以5億美元（約新台幣152.6億元）擊敗其他競爭者勝出，將在自家串流平台HBO Max播映。

根據《彭博》報導，AT&T願為「南方四賤客」的獨家播放權支付5億美元，擊敗其他6位的潛在買家，包含康卡斯特（Comcast）的孔雀，以及迪士尼的串流影音平台Hulu。對此，HBO Max的內容主管雷利（Kevin Reilly）表示，「南方四賤客無疑是最棒的，它訂下了諷刺的黃金標準，並始終保持著喜劇的脈動。」

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報導指出，「南方四賤客」23季前的所有集數都會於明年6月在HBO Max上播映，最新一集也會在喜劇中心（Comedy Central）頻道播完24小時後在平台推出。在這之前，「南方四賤客」依然會在老東家Hulu上播放。

串流影音服務火熱，美國各大媒體公司紛紛搶購高人氣影集的獨家播放權，以搶下市占率，網飛（Netflix）就曾為標下美劇「歡樂單身派對」（Seinfeld）的轉播權而支付了超過5億美元。

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