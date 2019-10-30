為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

南方四賤客嗆中後大賺！ AT&T花152億買下獨家轉播權

「南方四賤客」最新一季對中國政府大酸特酸，人氣水漲船高，各大串流影音平台角逐其獨家播放權，最後由AT&T以5億美元奪得，未來將在HBO Max放映。（圖擷取自南方四賤客官網）

「南方四賤客」最新一季對中國政府大酸特酸，人氣水漲船高，各大串流影音平台角逐其獨家播放權，最後由AT&T以5億美元奪得，未來將在HBO Max放映。（圖擷取自南方四賤客官網）

2019-10-30 15:16:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名諷刺卡通「南方四賤客」最新一季（23季）對中國政府大酸特酸，加上NBA事件推波助瀾，人氣更是水漲船高，各大串流影音平台都砸下重本爭取「南方四賤客」的獨家轉播權，最後這場大戰由AT&T底下的華納（WarnerMedia）以5億美元（約新台幣152.6億元）擊敗其他競爭者勝出，將在自家串流平台HBO Max播映。

根據《彭博》報導，AT&T願為「南方四賤客」的獨家播放權支付5億美元，擊敗其他6位的潛在買家，包含康卡斯特（Comcast）的孔雀，以及迪士尼的串流影音平台Hulu。對此，HBO Max的內容主管雷利（Kevin Reilly）表示，「南方四賤客無疑是最棒的，它訂下了諷刺的黃金標準，並始終保持著喜劇的脈動。」

報導指出，「南方四賤客」23季前的所有集數都會於明年6月在HBO Max上播映，最新一集也會在喜劇中心（Comedy Central）頻道播完24小時後在平台推出。在這之前，「南方四賤客」依然會在老東家Hulu上播放。

串流影音服務火熱，美國各大媒體公司紛紛搶購高人氣影集的獨家播放權，以搶下市占率，網飛（Netflix）就曾為標下美劇「歡樂單身派對」（Seinfeld）的轉播權而支付了超過5億美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不畏封殺！南方四賤客開砲狂批中國 獨家播映商週末出爐

不畏封殺！南方四賤客開砲狂批中國 獨家播映商週末出爐
遭中國封鎖 全球最紅YouTuber繼續酸：算中國觀眾衰

遭中國封鎖 全球最紅YouTuber繼續酸：算中國觀眾衰
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
好夯！ 南方四賤客串流權利金 傳上看150億元

好夯！ 南方四賤客串流權利金 傳上看150億元
南方四賤客續向中國開砲！ 暗諷NBA詹姆斯「舔共」

南方四賤客續向中國開砲！ 暗諷NBA詹姆斯「舔共」
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展
（獨家）高粱大豐收？教育部的「我國」是哪裡？

（獨家）高粱大豐收？教育部的「我國」是哪裡？
不只高級酸！ 南方四賤客新片飆罵中國政府「FxCK」

不只高級酸！ 南方四賤客新片飆罵中國政府「FxCK」

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播