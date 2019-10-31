設計師不要看！ 經典字體被惡搞成「地獄版」永遠對不齊

查克與馬修兩位設計師將傳統的統一字距隨機化。（圖擷自hellvetica網站）

2019-10-31 14:51:29

〔即時新聞／綜合報導〕適逢萬聖節，2位外國設計師查克（Zack Roif）與馬修（Matthew Woodward），共同發表一套「地獄版」字體，他們惡搞經典字體「Helvetica」成「Hellvetica」，多加了一個小寫l讓「Helvetica」前面的Hel變成Hell（地獄），凸顯出萬聖節的「地獄感」風格，並隨機調整字距，讓網友直呼「根本激怒設計師」。

查克與馬修選擇全球無數公司使用過的「Helvetica」字體，將每個字母間的「字距」隨機調整，通常調整字母間的距離是為了美化，但他們的「隨機化」讓這套文字拼起來的單字都變得很難閱讀。

請繼續往下閱讀...

這兩位設計師更開放大家能免費下載這套「Hellvetica」字體，體驗他們設計的「地獄感」，許多有設計專長的網友看到都崩潰，紛紛留言「萬聖節正適合激怒設計師」、「下載來給編輯調到爆炸」、「看到這個不怒才怪」、「哪個下載的勇者舉手讓大家鼓掌一下」。

網友看到這套字體都直呼「根本激怒設計師」。（圖擷自hellvetica網站）

據傳，這套字體內的設計暗藏對語意的解讀。（圖擷自hellvetica網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法