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「勇敢者」！辛巴威女性護林員 走出傷害與盜獵抗爭

南非國家辛巴威的女性護林隊「勇敢者」（Akashinga）在大本營進行巡邏。（法新社）

南非國家辛巴威的女性護林隊「勇敢者」（Akashinga）在大本營進行巡邏。（法新社）

2019-10-31 14:36:27

〔即時新聞／綜合報導〕非洲盜獵野生動物猖狂，南非國家辛巴威有一支僅限女性隊員的護林隊「勇敢者」（Akashinga），成員過去都曾遭受過重大磨難，後來參加了護林員招募計劃，經歷嚴苛的訓練，最終克服了逆境，勇敢為自己與野生動物挺身而出。

綜合外媒報導，這支辛巴威的女性特別行動隊「勇敢者」是國際反偷獵基金會（IAPF）的一個部門，該基金會的創始人曼德（Damien Mander）曾是特種部隊的狙擊手，後來利用他的軍事背景訓練護林員，致力於保護因為盜獵而數量減少的非洲野生動物。

2017年推出的這支特別護林隊，成員都是曾經遭受過暴力、虐待的女性。現年39歲的創始人曼德提到：「他們都曾是愛滋病孤兒，單親媽媽，或是遭受過家暴、性侵」、「我們正在努力為非洲最貧窮地區之一的婦女創造機會」、「我們不想要一份很棒的簡歷，我們想要的是報廢品，那些知道要為生存而戰的人，而這正是我們得到的。」

隊員齊岡布拉（Kelly LyeeChigumbura）表示，她17歲時遭到強姦，意外懷孕後只能休學，放棄了當護士的夢想。當時她沒有工作，也不具備生存技能，完全看不到前途。後來強姦犯的母親還帶走了她辛苦生下來的女兒，她甚至不被允許探望。她嘆了口氣說：「每一件事都讓人絶望」。

幸好後來齊岡布拉在因緣際會下加入了護林隊，從此把時間都用於保護祖國最脆弱的國民「野生動物」。她說：「當我成功阻止偷獵者傷害野生動物，我覺得很有成就感。我希望為此貢獻一生。」加入護林給她帶來的自信和自主權，讓她有機會贏回女兒的撫養權。她的同事也經歷了類似的人生轉變。

創始人曼德提到：「非洲有一句俗語，『培育一名男性是在培育的是一個單獨的個體。而培育一名女性，培育的則是一個國家。』越來越多的證據顯示，賦予女性權利是當今世界變革的最大推動力之一。」

國際反偷獵基金會（IAPF）創始人曼德（Damien Mander）曾是特種部隊的狙擊手，後來利用他的軍事背景訓練護林員，致力於保護因為盜獵而數量減少的非洲野生動物。圖為曼德正在指導護林員和學員。（法新社）

國際反偷獵基金會（IAPF）創始人曼德（Damien Mander）曾是特種部隊的狙擊手，後來利用他的軍事背景訓練護林員，致力於保護因為盜獵而數量減少的非洲野生動物。圖為曼德正在指導護林員和學員。（法新社）

南非國家辛巴威的女性護林隊「勇敢者」（Akashinga）成員過去都曾遭受過重大磨難，後來參加了護林員招募計劃，經歷嚴苛的訓練，最終克服了逆境，勇敢的為自己與野生動物挺身而出。圖為新兵進行甄選的情形。（法新社）

南非國家辛巴威的女性護林隊「勇敢者」（Akashinga）成員過去都曾遭受過重大磨難，後來參加了護林員招募計劃，經歷嚴苛的訓練，最終克服了逆境，勇敢的為自己與野生動物挺身而出。圖為新兵進行甄選的情形。（法新社）

南非國家辛巴威的女性護林隊「勇敢者」（Akashinga）成員過去都曾遭受過重大磨難，後來參加了護林員招募計劃，經歷嚴苛的訓練，最終克服了逆境，勇敢的為自己與野生動物挺身而出。圖為新兵演習的情形。（法新社）

南非國家辛巴威的女性護林隊「勇敢者」（Akashinga）成員過去都曾遭受過重大磨難，後來參加了護林員招募計劃，經歷嚴苛的訓練，最終克服了逆境，勇敢的為自己與野生動物挺身而出。圖為新兵演習的情形。（法新社）

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