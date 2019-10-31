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中共挫咧等！龐皮歐：美國必須與中國共產黨對抗

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）表示，美國需要對抗中國共產黨帶來的挑戰。（美聯社）

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）表示，美國需要對抗中國共產黨帶來的挑戰。（美聯社）

2019-10-31 12:31:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）30日晚間於哈德遜研究院智庫晚宴致詞時表示，美國長期以來珍惜與中國人民的友誼，但共產黨政府和中國人民並不是一回事，「他們正在尋找向美國和世界構成挑戰的方法，我們大家需要共同對抗這些挑戰。」

據《路透》報導，龐皮歐說，正在尋求連任的川普總統，從上任第一天開始就對中國發出了警報，「今天，我們終於意識到共產黨對美國及美國價值觀的敵視程度。」

龐皮歐表示，忽視中美之間的根本差異以及這些差異對美國國家安全的影響，已經不再現實了。事實上，龐培向來就對中共不滿，過去曾批評中國共產黨在新疆侵害人權，以及一帶一路項目的野心。

另外，美國副總統彭斯（Mike Pence）上週發表對中政策演講，就抨擊了中國在人權、貿易、擴大全球影響力方面的手段。

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