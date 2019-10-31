為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國基督徒入獄遭折磨4年半 淚訴手指變形、心臟病發「被等死」

中國擴大迫害信徒。此為為酷刑示意圖。（圖擷取自武林軍事網）

中國擴大迫害信徒。此為為酷刑示意圖。（圖擷取自武林軍事網）

2019-10-31 12:22:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平企圖奪取終身任期後，加大迫害宗教力道，一名因信仰被殘酷關押4年半後獲釋的基督徒近期接受訪問，講述他在獄中所遭受的非人道身心折磨。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，基督教系全能神教會成員唐博軒在2014年因信教而被捕判刑，入獄後他才發現，這是長達4年半噩夢的開端。

唐博軒表示，全能神教會信徒在入獄被編入「A類分子」，是獄方重點管控的對象，除被安排以2名犯人24小時貼身監視，在獄中的勞動量也遠高於一般犯人。

唐博軒憶述，自己每天被逼著工作至少11小時，產量一旦不如預期，將被逼罰站數小時或接受俗稱為「電療」的電極酷刑，在高度壓力的環境中，他的手指很快就變形了，而這些對肉體的傷害都是不可逆的。

此外，唐博軒在獄中一度因就醫權利被剝奪而險些喪命，當時他突然心跳加速、呼吸困難、全身冒冷汗，經醫師檢查後確認是心臟病，非常危險，但未給予任何救治手段，僅把他扔回牢房中等死，唐說，自己虛弱要求通知家屬保外就醫，反遭獄方臭罵一頓。

全能神教會是中國最大的基督教新興宗教團體，因高速擴張的特性使其成為政府的心頭之患，當局不僅將該教派冠上邪教之名，屢屢祭出殘酷手段打壓整治，信徒也紛紛被捕入獄，遭受非人道的對待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
才要申請金氏紀錄 4億打造宗教景區慘遭中國當局強拆

才要申請金氏紀錄 4億打造宗教景區慘遭中國當局強拆
中國湖北又傳抄廟滅佛 信徒合法申訴遭警逮捕打壓

中國湖北又傳抄廟滅佛 信徒合法申訴遭警逮捕打壓
竹科潤隆 全台狂銷880戶！

竹科潤隆 全台狂銷880戶！
栽贓手法曝光！ 專家揭被當局抹黑的「中國邪教」真相

栽贓手法曝光！ 專家揭被當局抹黑的「中國邪教」真相
連藝術都不放過！中國滅佛大業 世上最長石雕慘遭毒手...

連藝術都不放過！中國滅佛大業 世上最長石雕慘遭毒手...
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率
反送中》憂港火種引燃中國 北京「防暴亂」迫害涉港教會

反送中》憂港火種引燃中國 北京「防暴亂」迫害涉港教會
中國殘忍迫害 基督徒被逼夜半躲墳場、豬圈聚會

中國殘忍迫害 基督徒被逼夜半躲墳場、豬圈聚會

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播