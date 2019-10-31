中國基督徒入獄遭折磨4年半 淚訴手指變形、心臟病發「被等死」

中國擴大迫害信徒。此為為酷刑示意圖。（圖擷取自武林軍事網）

2019-10-31 12:22:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平企圖奪取終身任期後，加大迫害宗教力道，一名因信仰被殘酷關押4年半後獲釋的基督徒近期接受訪問，講述他在獄中所遭受的非人道身心折磨。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，基督教系全能神教會成員唐博軒在2014年因信教而被捕判刑，入獄後他才發現，這是長達4年半噩夢的開端。

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唐博軒表示，全能神教會信徒在入獄被編入「A類分子」，是獄方重點管控的對象，除被安排以2名犯人24小時貼身監視，在獄中的勞動量也遠高於一般犯人。

唐博軒憶述，自己每天被逼著工作至少11小時，產量一旦不如預期，將被逼罰站數小時或接受俗稱為「電療」的電極酷刑，在高度壓力的環境中，他的手指很快就變形了，而這些對肉體的傷害都是不可逆的。

此外，唐博軒在獄中一度因就醫權利被剝奪而險些喪命，當時他突然心跳加速、呼吸困難、全身冒冷汗，經醫師檢查後確認是心臟病，非常危險，但未給予任何救治手段，僅把他扔回牢房中等死，唐說，自己虛弱要求通知家屬保外就醫，反遭獄方臭罵一頓。

全能神教會是中國最大的基督教新興宗教團體，因高速擴張的特性使其成為政府的心頭之患，當局不僅將該教派冠上邪教之名，屢屢祭出殘酷手段打壓整治，信徒也紛紛被捕入獄，遭受非人道的對待。

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