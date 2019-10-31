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印度南部核電廠曾遭網攻 所幸系統未受影響

2019-10-31 00:21:01

〔中央社〕印度核電公司今天發表聲明證實，位於印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）的古丹庫蘭核電廠曾遭網路攻擊，但聲明也強調，核電廠系統沒有受到影響。

核電廠一旦被駭客網路攻擊且成功操控，可能引發核能災害，成為恐怖分子發動恐怖攻擊的最佳利器。

曾有印度媒體披露，印度核電公司（The Nuclear Power Corporation of India, NCPIL）的古丹庫蘭（Kudankulam）核電廠系統曾於9月遭植入惡意軟體（malware）並受到網路攻擊，印度核電公司昨天發表聲明否認聲稱，對核電廠的控制系統進行任何攻擊都是不可能的。

不過，印度核電公司助理董事尼瑪（A.K Nema）今天發布聲明說，古丹庫蘭核電廠確實曾遭網路攻擊。

這份聲明也證實，公司的系統被植入惡意軟體，印度電腦緊急應變小組（CERT-In）9月4日發現這種狀況後已通知公司。

聲明說，全案已由印度原子能部（Department of Atomic Energy）專家進行調查，初步發現受感染的電腦屬於同一用戶，這名用戶的電腦曾與用於管理系統的網絡連結；受感染部份目前與關鍵內部網路隔離，且網路持續被監控中。

不過，聲明強調，核電廠系統沒有受到影響。

印度的網路和資訊安全常因人為疏忽而遭人詬病，知名防毒公司賽門鐵克2018年發表的「2017年網路安全威脅報告」曾指出，全球最易受網路攻擊的國家中，印度排名第3；最受垃圾郵件和殭屍軟體影響的國家中，印度位居全球第2，受勒索軟體影響方面，排名全球第4。

因此，在印度政府推動生物辨識卡阿達爾卡（Aadhaar card）與銀行帳戶、手機號碼等全部連結時，曾遭遇反對聲浪，反對者擔心個人資料在印度不安全的網路環境下被洩漏。（編輯：林憬屏）

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