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盼到了！HBO訂下《冰與火》前傳 故事回到300年前

2019-10-30 23:28:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國HBO電視網今（30）日宣布，已預訂風靡全球影集《冰與火之歌：權力遊戲》的前傳《龍之家族》（暫譯，House of the Dragon），故事回到300年前，述說坦格利安家族（Targaryen）的故事。

美國HBO電視網宣布，正式預訂《冰與火之歌：權力遊戲》的前傳《龍之家族》（暫譯）。圖為《權力遊戲》劇照。（HBO提供，美聯社）

美國HBO電視網宣布，正式預訂《冰與火之歌：權力遊戲》的前傳《龍之家族》（暫譯）。圖為《權力遊戲》劇照。（HBO提供，美聯社）

《CNN》報導 ，風靡全球的影集《冰與火之歌：權力遊戲》今年5月完結，美國HBO電視網今（30）日宣布，已正式預訂該劇前傳《龍之家族》（暫譯，House of the Dragon），故事場景將設定在比前作早300年前，講述被稱為「龍家」的坦格利安家族（Targaryen）故事。

前傳《龍之家族》（暫譯）將故事場景拉回300年前，講述「龍家」坦格利安家族的故事。圖為《冰與火之歌：權力遊戲》中的鐵王座。（法新社）

前傳《龍之家族》（暫譯）將故事場景拉回300年前，講述「龍家」坦格利安家族的故事。圖為《冰與火之歌：權力遊戲》中的鐵王座。（法新社）

報導指出，此劇將由編劇康達爾（Ryan Condal）與小說《冰與火之歌》原作者喬治‧馬丁（George R.R. Martin）開發，並找來前作導演、艾美獎得主薩波尼克（Miguel Sapochnik）以及傑勒迪斯（Vince Gerardis）共同擔任執行製作。

對此，HBO總裁布洛伊斯（Casey Bloys）表示：「《權力遊戲》宇宙蘊含太多故事了，我們非常期待能去探索坦格利安家族，以及維斯特洛大陸（Westeros，劇中主要場景）早期的故事。」

《冰與火之歌：權力遊戲》在今年9月的艾美獎大放異彩，狂奪12個獎項。（路透）

《冰與火之歌：權力遊戲》在今年9月的艾美獎大放異彩，狂奪12個獎項。（路透）

據悉，這次HBO所宣布的續作，與先前傳將由英國女星娜歐蜜‧華茲（Naomi Watts）出演的不同，消息指稱該計畫已經被終結。今年9月在艾美獎大放異彩的《權力遊戲》，首個獲官方證實的續作即是前傳《龍之家族》。

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