一次看懂 DQ黃之鋒的選舉主任角色

香港眾志秘書長黃之鋒因其「民主自決」主張，被褫奪區議員參選權。（彭博）

2019-10-30 18:10:21

〔中央社〕香港眾志秘書長黃之鋒因其「民主自決」主張，被褫奪區議員參選權。在香港，選區的民政事務專員，就是決定參選人能否參選的「選舉主任」，由其一人負責調查、審核，沒有其他監察措施。

黃之鋒9月28日宣布參選南區「海怡西」選區，南區民政事務專員、即南區「選舉主任」馬周佩芬多次致函黃之鋒，要求他闡述政治立場。至10月24日，政府宣布馬周佩芬「因病休假」，由油尖旺選舉主任蔡亮兼任南區選舉主任。

請繼續往下閱讀...

10月29日黃之鋒收到參選資格無效通知（DQ，Disqualification）。蔡亮認為，黃之鋒顯然不會有意圖擁護「基本法」和保證效忠香港特區，決定黃之鋒提名無效。港府隨後也發文支持選舉主任的決定。

香港選舉由獨立的法定機構「選舉管理委員會」籌辦，委員會的3名成員由行政長官委任，而各區選舉主任則由民政事務專員兼任。

選舉主任原先工作，是確認參選人是否完整填寫提名表格及簽署法定要求聲明；「篩選候選人」的職權，始於2016年的立法會選舉。

當年有多位本土派人士參選立法會選舉，而選管會首度要求候選人在遞交提名表格外，須加簽一份擁護「基本法」的確認書。

最終，包括「本土民主前線」前發言人梁天琦在內的5名參選人，遭剝奪參選資格，而其中3人已簽署確認書。

選後，再有6名已當選的立法會議員，因就職宣讀誓詞時以各種方式表達政治理念，經中國全國人大釋法褫奪議員資格，讓香港輿論嘩然。有評論稱全國人大架空了香港法院及立法會，嚴重降低港人對「一國兩制」、以及對中央治港的信心。

選舉主任手握生殺大權，參選人卻缺乏有效的權利救濟管道。被取消資格的參選人雖可在選後提出「選舉呈請」（類似台灣的「選舉無效」訴訟），但過程曠日費時，往往緩不濟急。

香港眾志常委周庭2018年報名參加立法會港島區補選，遭選舉主任裁定提名無效。周庭上訴後，今年9月獲勝訴，卻坦言是一次「慘勝」；因為法官僅裁定程序出錯，選舉主任仍有權因參選人的政治立場，剝奪其參選資格。

香港篩選候選人的影響所及，讓過去一向沒有太多政治問題的澳門，2016年也向立法會提交修改立會選舉法。行政法務司陳海帆稱，新增相關條文參考了人大對香港「基本法」第104條釋法，是為了「防患未然，未雨綢繆」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法