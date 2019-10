美議員關心黃之鋒被DQ...促參議院盡速通過《香港人權法案》

2019-10-30 15:32:03

〔即時新聞/綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒昨(29)日參選區議員資格被取消,引起各界譁然,受到不少美國議員關注,促美參議院能盡速通過《香港人權與民主法案》。

香港眾志駐華盛頓代表敖卓軒今早在臉書發文指出,有多名美國參、眾議員在推特支持黃之鋒;其中,眾議院外交事務委員會引用主席恩格爾(Eliot Engel)所說,香港人應該有權選擇任何人進入議會,而非由中國共產黨選擇,此外,恩格爾亦呼籲,參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)盡快進行表決通過《香港人權與民主法案》

請繼續往下閱讀...

眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)也表示,禁止黃之鋒參選區議會選舉,是違反香港法治和「一國兩制」原則的做法,她認為,香港人應該有權選擇他們心目中的人進入議會。

另外,參議院的外交關係委員會主席里施(Senator Jim Risch)和民主黨參議員曼南德茲(Senator Bob Menendez)、麻省的馬基(Ed Markey)、阿肯色州的卡頓(Tom Cotton)、密蘇里州的霍利(Josh Hawley),以及佛羅里達州的史葛(Rick Scott)都紛紛在推特上發文支持黃之鋒。

CHM @RepEliotEngel: The people of #HongKong should be the ones choosing their elected officials, NOT the CCP. China’s erosion of the “1 country-2 systems” framework must not go unchallenged.



I call on @senatemajldr to vote on the bipartisan #HKHRDA the House passed last month. https://t.co/UDI5qV1je5