美議員關心黃之鋒被DQ...促參議院盡速通過《香港人權法案》

香港眾志秘書長黃之鋒昨（29）日參選區議員資格被取消，引起不少美國眾、參議員關注，促美參議院能盡速通過《香港人權與民主法案》。（彭博）

2019-10-30 15:32:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒昨（29）日參選區議員資格被取消，引起各界譁然，受到不少美國議員關注，促美參議院能盡速通過《香港人權與民主法案》。

香港眾志駐華盛頓代表敖卓軒今早在臉書發文指出，有多名美國參、眾議員在推特支持黃之鋒；其中，眾議院外交事務委員會引用主席恩格爾（Eliot Engel）所說，香港人應該有權選擇任何人進入議會，而非由中國共產黨選擇，此外，恩格爾亦呼籲，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）盡快進行表決通過《香港人權與民主法案》

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眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也表示，禁止黃之鋒參選區議會選舉，是違反香港法治和「一國兩制」原則的做法，她認為，香港人應該有權選擇他們心目中的人進入議會。

另外，參議院的外交關係委員會主席里施（Senator Jim Risch）和民主黨參議員曼南德茲（Senator Bob Menendez）、麻省的馬基（Ed Markey）、阿肯色州的卡頓（Tom Cotton）、密蘇里州的霍利（Josh Hawley），以及佛羅里達州的史葛（Rick Scott）都紛紛在推特上發文支持黃之鋒。

CHM @RepEliotEngel: The people of #HongKong should be the ones choosing their elected officials, NOT the CCP. China’s erosion of the “1 country-2 systems” framework must not go unchallenged.



I call on @senatemajldr to vote on the bipartisan #HKHRDA the House passed last month. https://t.co/UDI5qV1je5 — House Foreign Affairs Committee （@HouseForeign） 2019年10月29日

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