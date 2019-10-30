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參選權被DQ 黃之鋒：要讓全球知道中共如何操控選舉

黃之鋒說，政府選擇DQ他，他未來將會積極外訪，讓全球各國知道香港的選舉如何遭到中共操控。（彭博資料照）

黃之鋒說，政府選擇DQ他，他未來將會積極外訪，讓全球各國知道香港的選舉如何遭到中共操控。（彭博資料照）

2019-10-30 07:12:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港預定11月24日舉行區議會選舉，原計畫參選的本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，參選區議員的資格被「DQ」（資格無效，Disqualification）。黃之鋒說，政府選擇DQ他，他未來將會積極外訪，讓全球各國知道香港的選舉如何遭到中共操控。

黃之鋒今天凌晨在臉書上PO出一篇標題為「不能踢地區賽？我去踢世界盃」的貼文，表示北京選擇DQ他，只會成為國際社會聲援香港抗爭，甚至通過法案的助燃劑，未來他將會繼續投入海怡等各區的助選行動，並會緊鑼密鼓部署未來外訪。

黃之鋒指出，如果政府不DQ他，他自然將把精力專注擺於區議會選舉，但既然政權選擇替他封上參政大門，那他便當然要最大化被DQ所帶來的迴響關注，化悲憤為力量。未來數個月，他會以「被DQ師」的身份推動《香港人權與民主法案》在全球各國遍地開花，說明香港的選舉如何遭到中共操控，盼望本年內促進美國參議院多數黨領袖盡快把《法案》排上議程。

他強調，「政府不讓他踢地區賽，我就去踢世界賽，他們一定會後悔。」

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