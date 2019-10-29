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在野工黨支持 英國可望12月提前大選

2019-10-29 20:31:49
英國首相強森今（29）日再度爭取提前大選，要求國會同意在12月12日舉行選舉，以求打破脫歐僵局。（路透）

英國首相強森今（29）日再度爭取提前大選，要求國會同意在12月12日舉行選舉，以求打破脫歐僵局。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）今（29）日再度爭取提前大選，要求國會同意在12月12日舉行選舉，以求打破脫歐僵局。主要反對黨工黨已表態支持提早大選。

綜合外媒報導，英相強森曾多次要求舉行大選，以結束他稱之為噩夢的癱瘓現狀，他今日再度提出提前大選動議，「我們不能讓癱瘓狀態持續下去，不管以哪種方式，我們必須舉行選舉」，「下議院不能再綁架國家了」。

對此，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，他的政黨支持提早大選。他說，在歐盟同意將脫歐期限延長到2020年1月31日後，「今後3個月內，我們要求排除無協議脫歐的條件已經達成」，「我們如今將展開歷來最具雄心和強勢的選戰，為我國帶來前所未見的真正改變。」

工黨黨魁柯賓表示，他的政黨支持提早大選。（歐新社）

工黨黨魁柯賓表示，他的政黨支持提早大選。（歐新社）

不過，強森政府提出的動議是希望在12月12日舉行大選，蘇格蘭民族黨（SNP）和自由民主黨（Liberal Democrats）等反對黨主張把日期定在12月9日。工黨的影子司法部長伯根（Richard Burgon）表示，該黨希望大選在耶誕節前舉行，未透露工黨主張的投票日期。

《路透》指出，如果沒有黨派贏得決定性勝利，脫歐僵局將會持續。英國前首相梅伊（Theresa May）在2017年的提前選舉失去了多數席位，這次失利使她的脫歐協議無法過關，葬送了她的政治生涯。

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