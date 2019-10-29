為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

直播客攻頂富士山 畫面天旋地轉疑墜谷 觀眾嚇歪急報警

日本一名直播客昨日早上在富士山攻頂，該男子邊爬山邊直播，在錄影過程中還直喊「手好冷」，之後畫面一陣天旋地轉，直播男子疑似腳滑摔落山谷，讓觀眾嚇到趕緊打110通報警察。（圖擷取自YouTube「おもしろコメ付き動画太郎」）

日本一名直播客昨日早上在富士山攻頂，該男子邊爬山邊直播，在錄影過程中還直喊「手好冷」，之後畫面一陣天旋地轉，直播男子疑似腳滑摔落山谷，讓觀眾嚇到趕緊打110通報警察。（圖擷取自YouTube「おもしろコメ付き動画太郎」）

2019-10-29 21:50:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名直播客昨（28）日早上在富士山攻頂，該男子邊爬山邊直播，在錄影過程中還直喊「手好冷」，之後畫面一陣天旋地轉，直播男子疑似腳滑摔落山谷，讓觀眾嚇到連忙報警。

綜合媒體報導，40歲日本男子昨日透過「ニコニコ動画（niconico）」平台，直播自己攻頂富士山的實況，影片可見山上白雪皚皚，直播客在錄影過程中多次喊著「「手好冷」，最後疑似腳滑失去平衡，畫面搖晃倒轉10多秒，就沒有再傳來直播男子的聲音，觀眾們驚覺情況不對，趕緊通報警察上山調查。

山梨縣警察昨日接獲通報後，隨即派隊上富士山搜索，但沒有找到失蹤直播客的下落，然而，靜岡縣警察今早進山搜查，發現有人員滑落的痕跡，但由於天氣惡劣，山區搜索已於下午5點左右停止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拿88死風災開玩笑「我是雨男」 日防衛大臣失言引撻伐

拿88死風災開玩笑「我是雨男」 日防衛大臣失言引撻伐
太有才！故宮也玩「地味萬聖節」 古人「扮廢」笑翻了

太有才！故宮也玩「地味萬聖節」 古人「扮廢」笑翻了
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
「誰送她回家就有機會啪啪啪」日女警醉誘7已婚男警全遭懲

「誰送她回家就有機會啪啪啪」日女警醉誘7已婚男警全遭懲
喵星人「嵌入」城牆午睡！網友笑稱：犬山城變「貓山城」

喵星人「嵌入」城牆午睡！網友笑稱：犬山城變「貓山城」
旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播