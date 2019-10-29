直播客攻頂富士山 畫面天旋地轉疑墜谷 觀眾嚇歪急報警

日本一名直播客昨日早上在富士山攻頂，該男子邊爬山邊直播，在錄影過程中還直喊「手好冷」，之後畫面一陣天旋地轉，直播男子疑似腳滑摔落山谷，讓觀眾嚇到趕緊打110通報警察。（圖擷取自YouTube「おもしろコメ付き動画太郎」）

2019-10-29 21:50:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名直播客昨（28）日早上在富士山攻頂，該男子邊爬山邊直播，在錄影過程中還直喊「手好冷」，之後畫面一陣天旋地轉，直播男子疑似腳滑摔落山谷，讓觀眾嚇到連忙報警。

綜合媒體報導，40歲日本男子昨日透過「ニコニコ動画（niconico）」平台，直播自己攻頂富士山的實況，影片可見山上白雪皚皚，直播客在錄影過程中多次喊著「「手好冷」，最後疑似腳滑失去平衡，畫面搖晃倒轉10多秒，就沒有再傳來直播男子的聲音，觀眾們驚覺情況不對，趕緊通報警察上山調查。

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山梨縣警察昨日接獲通報後，隨即派隊上富士山搜索，但沒有找到失蹤直播客的下落，然而，靜岡縣警察今早進山搜查，發現有人員滑落的痕跡，但由於天氣惡劣，山區搜索已於下午5點左右停止。

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