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殘殺以裔女大生兇嫌判36年 澳洲女性安全仍待保障

澳洲今年1月驚傳21歲以裔交換生遭性侵殺害的慘案，今（29）日法院判決兇嫌赫爾曼處最高刑期36年。（圖取自IG）

澳洲今年1月驚傳21歲以裔交換生遭性侵殺害的慘案，今（29）日法院判決兇嫌赫爾曼處最高刑期36年。（圖取自IG）

2019-10-29 22:59:52

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲今年1月驚傳21歲以裔國際交換女大生，遭性侵殺害的慘案，激起澳洲社會公憤，要求政府正視澳洲女性長期以來的安全問題。今（29）日法院判決出爐，法官形容兇嫌赫爾曼（Codey Herrmann）犯行「野蠻」，處最高刑期36年。

《BBC》報導，21歲以色列裔女大生馬薩威（Aya Maasarwe）當時正居於澳洲墨爾本，進行為期一年的交換課程，卻遭21歲男性兇嫌赫爾曼（Codey Herrmann）殘忍殺害。

報導指出，馬薩威當時在墨爾本（Melbourne）拉籌伯（La Trobe University）大學附近，正與姊妹通話中，遭赫爾曼以鐵棍偷襲並性侵後，殘忍殺害。事後更將屍體點火燃燒，試圖掩蓋證據，2天後遭警方逮捕。

當時澳洲總理莫里森（Scott Morrison）曾表示，「這是令人極為震驚、可惡又悲劇的攻擊」。澳洲公眾因此再次激起對女性長期的社會安全問題關注，發起數次集會，除為受害者守夜外，也直接到墨爾本市議會外發聲。

赫爾曼今日遭澳洲法院處以最高刑罰，將被監禁36年，法官形容其犯行極為「野蠻」，且抹煞了被害者馬薩威的大好前程。

對此澳洲人權組織表示，澳洲女性遭受暴力的比例，相較於男性「高得嚇人」。據官方數據顯示，20%的澳洲女性從15歲起即曾受性暴力或威脅，而男性則有5%。對此，澳洲維多利亞州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示：「改變必須從我們自身做起，我們不能只去怪『萬惡的男人』，而忽略他們其實是充斥著性別歧視的社會製造出來的。」

21歲兇嫌赫爾曼以鐵棍襲擊受害者並性侵，甚至點燃屍體意圖湮滅證據，法官斥其犯行「野蠻」。（歐新社）

21歲兇嫌赫爾曼以鐵棍襲擊受害者並性侵，甚至點燃屍體意圖湮滅證據，法官斥其犯行「野蠻」。（歐新社）

澳洲公眾因此案再次激起對女性社會安全問題的憤怒，曾為受害者舉辦守夜集會，並對議會喊話。圖為受害者的父親（右）步入法庭。（美聯社）

澳洲公眾因此案再次激起對女性社會安全問題的憤怒，曾為受害者舉辦守夜集會，並對議會喊話。圖為受害者的父親（右）步入法庭。（美聯社）

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