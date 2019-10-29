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港人發起11/2「求援國際」集會多國響應 日期有玄機

香港反送中運動持續延燒，多次申辦遊行的劉頴匡，發起週六（11 月2日）於維多利亞公園舉行集會，主題是「求援國際，堅守自治」。圖為港人先前在維園集會。（美聯社）

香港反送中運動持續延燒，多次申辦遊行的劉頴匡，發起週六（11 月2日）於維多利亞公園舉行集會，主題是「求援國際，堅守自治」。圖為港人先前在維園集會。（美聯社）

2019-10-29 18:11:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，多次申辦遊行的劉頴匡，發起週六（11月2日）於維多利亞公園舉行集會，主題是「求援國際，堅守自治」，號召全球民眾響應，目前已有11國33城市響應行動，他也希望香港警方批出不反對通知書。

綜合香港媒體報導，香港社運人士劉頴匡申請11月2日在維園舉行「求援國際，堅守自治」集會，他指出，112是國際求救電話號碼，因此選在當天舉辦集會，希望各國能夠停止向香港警察出售人群管制武器，並呼籲國際救援組織派員來港觀察及提供援助。

劉頴匡表示，週六集會將號召全球民眾響應，連登「我要攬炒」團隊正積極聯絡各國於11月2日聲援香港，目前已有11個國家33個城市會響應行動，包括日本、台灣、澳洲、德國、法國、英國、比利時和美國、加拿大等地。

劉頴匡今（29）日中午在公民廣場外告訴媒體，上週已向警方遞出申請書，警方稱要先等維園場地批准，而維園至今未有答覆。他強調，會繼續向警方爭取不反對通知書，並表明對此有信心。

劉頴匡說，現在香港民怨需透過一個合法、和平途徑宣洩，先前就算沒有不反對通知書，民眾仍然會上街抗議，警方又以水炮車和催淚彈壓制，只會讓暴力情況加劇。

劉頴匡呼籲當局讓市民用合法和平方式表達訴求，「他們只能夠選擇，批出不反對通知書，否則到時又要在街頭上與香港市民打一場。」

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