美軍宣布少量採購AT-6與A-29攻擊機

A-29「超級大嘴鳥」由巴西航空防務公司（Embraer Defense & Security）製造，於2003年開始量產，獲得阿富汗、巴西、菲律賓等多國下單。A-29屬於雙座型攻擊機，最高巡航時速可達520公里，最大飛行距離為2855公里。（取自DVIDS網站）

2019-10-29 17:23:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍日前發布聲明，表示將以少量採購的方式，購入At-6「德州人教練機（Textron Aviation AT-6）」與A-29「超級大嘴鳥」兩款輕型攻擊機，並用於協助訓練美軍盟邦飛行員。

根據《防衛新聞》（Defense News）報導，這次攻擊機首波採購的數量在2至3架之間。未來At-6教練機將部署在內華達州的奈利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）協助美國盟邦的飛行員進行飛行駕駛訓練；A-29則在佛州的哈爾伯特營地（Hurlburt Field）服役，協助盟邦飛行員進行低空攻擊訓練。

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At-6教練機為美國公司德事隆（Textron Aviation）製造，為該公司首次出售給美軍的商品。該款輕型攻擊機由歷史悠久的T-6教練機改良，在改良後性能大幅提升，擊敗多家競爭對手而獲美軍青睞。

A-29「超級大嘴鳥」則是由巴西航空防務公司（Embraer Defense & Security）製造，於2003年開始量產，獲得阿富汗、巴西、菲律賓等多國下單。A-29屬於雙座型攻擊機，最高巡航時速可達520公里，最大飛行距離為2855公里。此外，它有多門機槍、機砲配置於機身、機翼處；包含AIM-9L響尾蛇和小牛飛彈在內，在機身上5個掛載點最多可加掛1550公斤的炸藥和飛彈。

At-6教練機為美國公司德事隆（Textron Aviation）製造，為該公司首次出售給美軍。該款輕型攻擊機由歷史悠久的T-6教練機改良，在改良後性能大幅提升，擊敗多家對手而獲美軍青睞。（取自美國空軍網站）

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