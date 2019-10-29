跌落百米深井呼救50小時 2歲童舉國關注下體力不支走了...

當局獲報後出動約550名救難人員及重型機具趕往現場進行搶救，就連總理莫迪（Narendra Modi）與反對派領袖都紛紛表達關注與祈禱。（法新社）

2019-10-29 15:02:55

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部一名2歲男童上週五（25日）在自家附近玩耍時不慎落入182公尺深的管道井內，當局獲報後動員數百人趕往現場進行搶救，然而，男童苦苦支持到週日（27日）後再無消息，今日上午終於被救上來時，已成冷冰冰的屍塊。

綜合外媒報導，這起意外發生在當地時間上週五傍晚5時許，泰米爾納德邦2歲男童威爾遜（Sujith Wilson）在玩耍時不慎摔入一個管道深井內，男童一開始落在距離井口約26公尺的深度，其生命跡象可被外界測得。

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當局獲報後出動約550名救難人員及重型機具趕往現場進行搶救，就連總理莫迪（Narendra Modi）與反對派領袖都紛紛表達關注與祈禱。

據了解，由於無法派員下井搜救，當局在搜救任務上遭遇多重困難，救難隊一開始先是在與井平行的鄰近地表鑽洞，不料在離男童約10公尺的地方即遭遇巨大岩塊，此後設法垂降機器人以套索救出男童也以失敗告終，最終無法避免令人遺憾的結果發生。

現場人員除透過管道向井底供應氧氣，還使用熱像儀監視男童的體溫，以分析其健康狀況，男童一直到週日都還有生命跡象，但在疑似摔落更深處後就偵測不到訊號，搜救小組今日終於以特殊設備將男童的屍體從182公尺深的井底打撈上來，據稱已呈現分解的屍塊狀態。

米爾納德邦官員瑞德哈克瑞斯南（J Radhakrishnan）表示，昨日晚間井眼傳出惡臭，今天上午打撈時已發現男童屍體呈現高度腐爛、肢解的狀態，實際死因仍待後續調查分析。

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