農民抱怨肥料品質算「嚴重影響社會」 公安抓去拘留8日

中國大陸內蒙古自治區有位梁姓村民因在50人的「微信群組」不實抱怨一家化肥公司的產品「品質有問題」而「造成嚴重的社會影響」，日前被當地公安依「虛構事實擾亂公共秩序」的罪名，處以行政拘留8日。（圖擷取自內蒙古長安網）

2019-10-28 22:37:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國大陸內蒙古自治區有位梁姓村民因在50人的「微信群組」不實抱怨一家化肥公司的產品「品質有問題」而「造成嚴重的社會影響」，日前被當地公安依「虛構事實擾亂公共秩序」的罪名，處以行政拘留8日。

綜合中媒報導，內蒙古杭錦旗吉日嘎朗鎮梁姓村民8月25日、26日涉嫌在50人的微信群組內發文，抱怨一家化學肥料公司的化學肥料含量不夠、品質有問題。

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據當地警方微信公眾號「平安吉日」18日的通報指出，日嘎朗圖派出所接獲報案後，立即針對此案展開調查。

而調查結果指稱，梁姓村民沒買過該產品，且沒有任何「證據」證明該公司的產品有問題，判定在微信群組內發表的「不當言論」造成「嚴重的社會影響」，構成「虛構事實擾亂公共秩序」，依「中華人民共和國治安管理處罰法」第25條，判處在杭錦旗警察局行政拘留8日。

該通報在文末附上「警方提示」，稱「網路不是法外之地。廣大網友應多點理性、少點衝動，若為逞一時口舌之快，在網路上肆意發表不當言論、辱罵他人、發洩私憤，必將受到法律的嚴懲。」。

此外，據此案《行政處罰決定書》顯示，因梁姓村民的「不實抱怨」引發20位村民前往該化肥公司，以布條、四輪車堵大門等方式「抗議」，才構成「虛構事實擾亂公共秩序」。

此外，據此案《行政處罰決定書》顯示，因梁姓村民的「不實抱怨」引發20位村民前往該化肥公司，以布條、四輪車堵大門等方式「抗議」，才構成「虛構事實擾亂公共秩序」。（圖擷取自紅星新聞）

中國內蒙古自治區梁姓村民在50人的「微信群組」中抱怨某化肥公司的產品「品質有問題」，被控「造成嚴重的社會影響」，日前被公安依「虛構事實擾亂公共秩序」罪名，處行政拘留8日。圖為微信示意圖。（中央社）

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