狗狗專屬日！尼泊爾年度慶典重要環節：珍惜人犬友誼

2019-10-28 23:58:44

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾年度慶典中有一個重要的環節，名為「庫庫爾蒂哈爾」（Kukur Tihar）的「狗狗專屬日」，在這一天尼泊爾人會為每戶人家、街道上，乃至警隊中服役的狗狗抹上朱砂、戴上花圈並奉上大餐，以彰顯並珍惜人犬之間的友誼。

綜合外媒報導，尼泊爾26日展開為期5日的年度重要慶典「蒂哈爾節」（Tihar），又稱「排燈節」（Diwali），昨（27）日進行到第2天，是名為「庫庫爾蒂哈爾」（Kukur Tihar）的「狗狗專屬日」。

在這一天，尼泊爾人會侍奉每戶人家、街道上，甚至是在警隊中服役的犬隻。通常會在牠們眉間抹上朱砂（Tilaka），為牠們掛上花圈，並準備一頓大餐奉給牠們。

據悉，犬類在印度教神話中佔有舉足輕重的地位，包括印度教經典《摩訶婆羅多》中所記載，濕婆神的恐怖化身「陪臚」（Bhairava）即以犬隻為坐駕；死神「閻摩」（Yama）也有2隻四眼守衛犬在側，並被認為是印度教地獄「那落迦」（Naraka）的守門者。

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