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狗狗專屬日！尼泊爾年度慶典重要環節：珍惜人犬友誼

2019-10-28 23:58:44
尼泊爾年度重要慶典「排燈節」，其中一日的主題是讚揚人犬之間的友誼關係。（美聯社）

尼泊爾年度重要慶典「排燈節」，其中一日的主題是讚揚人犬之間的友誼關係。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾年度慶典中有一個重要的環節，名為「庫庫爾蒂哈爾」（Kukur Tihar）的「狗狗專屬日」，在這一天尼泊爾人會為每戶人家、街道上，乃至警隊中服役的狗狗抹上朱砂、戴上花圈並奉上大餐，以彰顯並珍惜人犬之間的友誼。

慶典中，尼泊爾人會為狗狗洗淨身軀，並在眉間點上朱砂。（法新社）

慶典中，尼泊爾人會為狗狗洗淨身軀，並在眉間點上朱砂。（法新社）

綜合外媒報導，尼泊爾26日展開為期5日的年度重要慶典「蒂哈爾節」（Tihar），又稱「排燈節」（Diwali），昨（27）日進行到第2天，是名為「庫庫爾蒂哈爾」（Kukur Tihar）的「狗狗專屬日」。

在這一天，家家戶戶都會為狗狗準備豐盛大餐，警隊也不例外。（歐新社）<br /><p>

在這一天，家家戶戶都會為狗狗準備豐盛大餐，警隊也不例外。（歐新社）

在這一天，尼泊爾人會侍奉每戶人家、街道上，甚至是在警隊中服役的犬隻。通常會在牠們眉間抹上朱砂（Tilaka），為牠們掛上花圈，並準備一頓大餐奉給牠們。

即使是服役中的警犬，在這一天也會被供奉、讚揚。（法新社）

即使是服役中的警犬，在這一天也會被供奉、讚揚。（法新社）

據悉，犬類在印度教神話中佔有舉足輕重的地位，包括印度教經典《摩訶婆羅多》中所記載，濕婆神的恐怖化身「陪臚」（Bhairava）即以犬隻為坐駕；死神「閻摩」（Yama）也有2隻四眼守衛犬在側，並被認為是印度教地獄「那落迦」（Naraka）的守門者。

犬類在印度教神話中佔有舉足輕重的地位，除為神之坐駕，更被視為地獄守門者。（美聯社）

犬類在印度教神話中佔有舉足輕重的地位，除為神之坐駕，更被視為地獄守門者。（美聯社）

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