香港人反抗》「藍色水」染藍海水？ 漁民憂魚貨質量受影響

有香港市民發現銅鑼灣避風塘一帶的海水遭到染藍。（圖擷取自臉書）

2019-10-28 20:51:06

〔即時新聞／綜合報導〕近來，香港警方在抗爭現場動用水砲車，並且發射「藍色水」。有香港市民發現銅鑼灣避風塘一帶的海水遭到染藍，由於「藍色水」成份不明，也有環保團體表示，「藍色水」含有有毒化合物，香港漁民擔心魚的質量或將受到影響。

根據《香港電台網站 》報導，事發現場的海水呈現藍綠色，經採集後，海水顏色則呈現淺藍色。

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據報導，在避風塘水域一帶捕魚數十年的漁民梁小姐表示，這是第一次見到這情況，她擔心水質問題影響魚的質量，但認為該問題無法解決。

負責清理海上垃圾的海事處承辦商職員王先生表示，今日海水的顏色與平日完全不同，早上海水顏色依然正常，中午就發現海水顏色變藍，相信「藍色水」是從一旁的排水渠排出來的。

10月24日，環保團體「綠色和平」公佈化驗「藍色水」的結果，初步發現樣本至少含色素和黏合劑，推測藍色水可能含有害的催淚溶液，或另外2種有毒化合物CN和CS。香港警方一度堅稱「藍色水」無毒，之後才改口表示，水炮車會按實際情況加入「顏色水」及催淚水劑，辯稱「顏色水」是無毒，催淚水劑只會令人感到短暫不適。

漁民擔心水質問題影響魚的質量，但認為該問題無法解決。（圖擷取自臉書）

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