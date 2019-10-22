港警射清真寺說法「牛頭不對馬嘴」 印協前主席批：講廢話！

2019-10-22 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方20日朝清真寺外的記者、議員和少數族裔人士發射藍色水，香港警方聲稱，當時清真寺外有示威者。對於警方一面道歉，一面對外宣稱有示威者，行動的目的是為了「保護清真寺」，遭噴中而感到身體不適的印度協會前主席毛漢褚簡寧（Mohan Chugani）直指，警方說法是「牛頭不對馬嘴」及「廢話」。毛漢要求警方發聲明澄清，當時門口並沒有示威者，「這樣我這口氣就順啦」。

根據《立場新聞》報導，毛漢褚簡寧今日表示，香港警務處副處長鄧炳強致電給他，形容事件是「非常不幸的意外（very unfortunate accident）」，令他質疑，既然是意外，警方就不應該宣稱清真寺門外有示威者。

毛漢褚簡寧表示，他至今仍不能接受，警方「一邊就打電話向我道歉，另一邊向媒介講另一種說法（當時有示威者在場），牛頭不對馬嘴！」毛漢褚簡寧要求警方發新聞稿，澄清當時門口並無示威者，「這樣我這口氣就順啦」。

毛漢褚簡寧引述鄧炳強在電話中的解釋，可能是因為駕駛水炮車的人員缺乏經驗，毛漢對此表示，如果沒有經驗就不應讓該員警負責駕駛，鄧炳強回覆承諾會處理。不過，香港警方在昨日例行記者會上表示，追究有無人做錯、應否停職，是於事無補。

對於警方在記者會上聲稱，此舉最終目的之一是「保護清真寺」，毛漢批評警方說法是「廢話」。毛漢批評警方每句話都「自相矛盾」，倒不如說真話。

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