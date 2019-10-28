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貴圈真亂！美國已婚正妹眾議員 和男女職員傳出性醜聞辭職

美國民主黨新星、32歲已婚正妹眾議員希爾（Katie Hill），被爆出與女性競選工作人員、男性競選財務主管發生婚外情。（美聯社）

美國民主黨新星、32歲已婚正妹眾議員希爾（Katie Hill），被爆出與女性競選工作人員、男性競選財務主管發生婚外情。（美聯社）

2019-10-28 10:58:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨新星、32歲的已婚正妹眾議員希爾（Katie Hill），近來分別被爆料她與女性競選工作人員、男性競選財務主管發生婚外情，希爾對此已於27日宣布辭職。

《福斯新聞》報導，保守派網站RedState.org率先爆出希爾與女工作人員的關係，其中包括希爾撫摸職員頭髮的裸照，英國媒體《每日郵報》更是刊出希爾親吻女職員，以及脫著衣服手拿水煙壺的照片。

曾公開自己是雙性戀的希爾，於23日承認自己和女職員的確有染，這段感情發生在她「受虐婚姻」的最後幾年。希爾表示，丈夫赫斯萊普（Heslep）似乎總是想要羞辱她，目前兩人正在協調離婚。對於自己的照片外流，希爾則怒斥這已侵犯到她的隱私並且犯法，她將採取所有可能的法律手段。

另外，希爾本月初被爆料和前競選財務主管凱利（Graham Kelly）有婚外情至少一年，赫斯萊普曾在臉書發布相關資訊，但隨後又將之刪除。外傳這段畸戀是導致赫斯萊普提出離婚的原因，不過希爾全然否認曾與凱利發生關係。

希爾於27日的辭職聲明中表示，對於一直以來的錯誤和受過傷害的人，「我感到非常抱歉，我正在學習，而且我不是一個完美的人。」

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