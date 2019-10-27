賓拉登後遜尼派武裝 巴格達迪威脅世界既有秩序

自從賓拉登遭美軍擒殺以來，能獲遜尼派戰士敬畏，驚天動地攻城略地、對世界既有秩序構成巨大威脅的極端組織領導人，唯伊斯蘭國首腦巴格達迪（見圖）一人。（美聯社擷自影片）

2019-10-27 20:03:08

〔中央社〕自從開打組織前領導人賓拉登遭美軍擒殺以來，能獲遜尼派戰士敬畏，驚天動地攻城略地、對世界既有秩序構成巨大威脅的極端組織領導人，唯伊斯蘭國首腦巴格達迪一人。

在伊斯蘭國（IS）最意氣風發的年代，巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）堪稱殘忍、毅力、野心的象徵。

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不同於賓拉登（Osama bin Laden）繼承父親豐厚遺產，並將財富投入聖戰事業，巴格達迪名副其實出身平庸，從伊拉克北部開始投入中東地區最令人聞風喪膽的非正規武裝部隊IS。當年在敘利亞和伊拉克戰場上所向披靡，讓他毫無顧忌地挑戰開打領導階層，公開批評對方背離聖戰事業，以賓拉登真正繼承人自居。

但是IS手段凶殘、極端，行事作風難孚眾望：被俘敵方戰士遭射殺或斬首，過程被拍成影片上傳網路。在IS戰無不克的年頭，他們也攻擊其他武裝團體，並在掌控地區奉行嚴厲伊斯蘭教法：偷竊者砍手，通姦、吸菸、沒有做禮拜的人遭公開鞭刑，網路上充斥這樣的影片。

巴格達迪何許人也？幾乎沒有他早年生活紀錄。據悉，本名薩瑪雷（Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai）的他，1971年生於距巴格達以北百餘公里的伊拉克薩瑪拉（Samarra）。同情IS的網站指出，他於學生時代曾研讀伊斯蘭史，擁有博士學位。

據英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，無法奉行巴格達迪嚴格伊斯蘭教義標準的親戚總會遭到他的責難，家人於是給他起了「信仰者」（the Believer）的綽號。

他1996年從巴格達大學（University of Baghdad）取得伊斯蘭研究學士學位，1999、2007年分別取得薩達姆伊斯蘭研究大學（Saddam University for Islamic Studies）古蘭經研究碩、博士學位。

美國於2003年入侵伊拉克之際，巴格達迪很可能在遜尼派社群中擁有宗教職務。美國侵略激怒許多人，巴格達迪也因此參與武裝叛亂，很可能在伊拉克西部安巴省（Anbar）投入戰鬥。當地是約旦人札夸威（Abu Musab al-Zarqawi）所領導的統一和聖戰組織（Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad）據點。

札夸威後來將統一和聖戰組織改名，他成為伊拉克開打組織首領，2006年遇襲身亡。

半島電視台（Al Jazeera）報導，巴格達迪約於2006年遭到美軍逮捕，被關押在美軍監獄布卡營（Camp Bucca），使他的武裝抵抗為之中斷。由於當年相對沒有名氣，巴格達迪被當成普通囚犯對待。但分析認為，他就是在這段期間與開打組織（Al-Qaeda）戰士結下不解之緣。

巴格達迪於2000年代末葉獲釋後加入開打組織分支伊拉克伊斯蘭國（ISI），來自伊拉克和外國的戰士壯大ISI聲勢，使它成為伊拉克舉足輕重遜尼派武裝，除打擊美軍，也對抗敵對教派，儼然繼承開打聖戰事業。

巴格達迪於2010年成為ISI首腦，兩年後授權ISI附屬團體在已陷入內戰的敘亞成立分支，最早叫努斯拉陣線（Jabhat al-Nusra），後來整合進入伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIL）。

敘利亞內戰讓ISIL逮到可乘之機，趁亂在敘利亞和伊拉克早已脆弱不堪地區坐大，影響力和軍力隨之擴張。巴格達迪2014年6月29日在伊北摩蘇爾（Mosul）宣布建立橫跨伊拉克和敘利亞的哈里發國（caliphate），定都敘北拉卡（Raqa）。

相隔將近5年後，IS於2019年4月29日透過其媒體機構「準則」（al-Furqan）公布宣傳影片，巴格達迪坦承IS在敘利亞的巴古斯（Baghouz）敗退說，「真主命我們發動『聖戰』，但並未命我們戰勝」。他揚言發動報復攻擊指出，「經過此戰後，還將有更多戰鬥」。那是行蹤飄忽的他5年來首度露面。

美國媒體報導，美軍在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）發動突襲行動，據傳巴格達迪在攻擊期間，引爆自殺炸彈背心身亡。由於伊德利布省是與IS敵對的敘利亞反對勢力最後據點，有分析認為，巴格達迪能否藏身當地令人不無疑問。

過去在伊拉克和敘利亞不同的軍事行動中，已多次傳出他的死訊，但是相關消息始終沒有得到證實。他身在何處、是死是活，向來是個謎。

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