美德州農工大學驚傳槍響 已知20多人中彈2死

美國德州返校派對驚傳大規模槍擊案，現場至少2死12傷。（圖擷自@ Terrence_STR推特）

2019-10-27 16:50:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州農工大學康莫斯分校（Texas A&M University-Commerce）返校派對驚傳大規模槍擊，康莫斯警方於美東時間27日凌晨3時15分（台灣時間27日下午4時15分）對外表示，槍擊案並非發生在校園內。另外，初步報告顯示現場疑至少20多人中彈，美國廣播公司（ABC）當地附屬電視台WFAA的記者懷特利（Jason Whitely）則透露目前已知2死12傷。

綜合外媒報導，返校派對舉辦在德州格林維爾市，距離農工大學康莫斯分校16英里遠（約25.7公里），現場約聚集了數百人一起慶祝，卻疑似有人手持步槍瘋狂掃射，網路上流傳的影片顯示許多人在奔跑尖叫，另有重傷者倒在地上一動也不動。

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目前多輛救護車已抵達現場，但有關詳細死傷數字和槍手身分、犯案動機都尚不清楚。

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