馬路變戰場！5車街頭追逐開3槍 流彈打中路過騎士

2019-10-22

〔記者王宣晴／新北報導〕23歲李姓男子昨晨約仇家談判卻被放鴿子，李男離去途中巧遇對方，兩方共5車在新北市新莊中正路追逐，仇家1名男子從車子天窗爬出，朝李男的車輛連開3槍，流彈波及一旁無辜騎士情侶檔，幸僅腿部擦傷，雙方見闖下大禍逃離現場，警方已鎖定開槍男子身分，將朝殺人未遂罪嫌偵辦。

據指出，李男19日與友人在新北市三重KTV歡唱時，因走錯包廂與其他顧客發生口角衝突，並在店內互毆，之後相約昨晨在三重龍門路的河堤談判，李男等5人分別駕駛2車到場等候，卻被對方放鴿子。

兩幫人馬 一方站天窗開槍

李男等人餘氣未消，決定到新莊另間KTV唱歌洩憤，行經中正路時，發現前方3輛轎車就是仇家的車輛，氣得追上前理論，對方見狀竟違規迴轉，繞到李男轎車後面，5輛車在中正路飛車追逐，險象環生。

對方1名男子從車子天窗爬出，疑似高舉改造槍枝朝李男轎車開3槍示威，子彈卻擊中地面，波及經過的35歲林姓騎士及後座的23歲江姓女友，導致2人腿部擦傷，所幸就醫後無生命危險。

警方獲報趕抵，雙方皆已離去，警方在現場起獲1枚彈殼及彈頭，調閱監視器掌握5車逃逸方向，先攔截圍捕李男等人帶回警局，已鎖定開槍男子身分，昨先通知2名同夥到案，漏夜追捕開槍主嫌。

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