中國豪飲農民網紅 遭禁轉戰推特

劉世超以豪飲成網紅，從中國國內紅到國外推特。（圖擷取自河北胖仔推特）

2019-10-26 23:13:21

〔即時新聞／綜合報導〕今年33歲、來自中國河北省的劉世超（Liu Shichao），自稱是農民，他在3年前錄製第一部豪飲影片：用50秒乾掉7瓶啤酒，從此展開網紅事業。

綜合外媒報導，全盛時期的劉世超在「快手直播」上就有將近50萬粉絲，每月從平台上收到的賞錢高達上萬人民幣。不過隨即中國政府加強監管網路內容，其中劉世超酗酒狂飲的影片被以有害健康為由下架，直播平台也封鎖的他的帳號。不過天無絕人之路，生活在「牆內」的劉雖然不知道推特（Twitter），但他瘋狂的影片已經在推特上被瘋狂轉載，劉旋即轉戰推特，創立「河北胖仔」的推特號，短短數週他就吸粉7萬多，影片瀏覽量高達1200多萬。

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來自推特的收入遠不如中國國內的直播平台，但劉世超收入來源主要是在網路上賣肉品，同時他也做生意開過餐廳。不懂英文的他利用翻譯軟體與網友交流甚歡，劉世超表示，外國粉絲特別有熱情和「好玩」。其中，一名土耳其男子還向劉要地址，想給劉世超郵寄土耳其啤酒。

劉世超的粉絲主要是男性，對於爆紅原因，面對BBC記者提問他說：「我猜他們也喜歡喝，可能是有點忌妒」同時他表示自己只是純粹很能喝，並沒有酒癮，也曾在影片中提醒年輕人適量飲酒。近期他發表對粉絲的感謝，「我愛你們，」他說。緊接著，就開始把啤酒、冰果酒、白酒、紅牛飲料和一個生雞蛋攪拌在一起，在8秒鐘內一飲而盡。

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