港劇暗酸林鄭月娥無能 驚爆「一個男人」掌握陳同佳命運

港媒香港電台節目新一集播出情境劇《道歉》，2名演員在短劇中談論香港與台灣的政局時事。（圖擷取自頭條新聞Headliner臉書）

2019-10-26 17:00:47

〔即時新聞／綜合報導〕港女命案兇嫌陳同佳引發香港「反送中」激烈抗爭運動，而他是否來台投案，也造成台港論戰。昨（25日）有港媒播出情境劇，諷刺香港特首林鄭月娥無能，更提及陳同佳命運是由國民黨總統參選人韓國瑜操控。

港媒香港電台節目推出情境劇《道歉》，2名演員分別飾演「太后」及「徐副官」，在劇中談論港台政局時事；太后一角嘲諷，陳同佳「送中難，送台更難」，早知道信仰的力量這樣偉大，「早就應該拜託『管牧師』勸服陳同佳自首，就不需要弄出修訂《逃犯條例》的事情」。

請繼續往下閱讀...

太后也「爆料」陳同佳的命運是「由另一個男人決定」，徐副官趕緊追問，太后直言就是韓國瑜，如果他當選總統，不管陳同佳自由行或隨團都可以完全無阻礙進入台灣。

該劇也暗諷林鄭月娥無能，徐副官提議應要全力輔佐韓國瑜當選，太后問要說什麼才能幫助韓國瑜勝選？徐副官回應「你應該減少說話，專心玩手機，說不定韓國瑜還有機會」，大酸林鄭月娥多次惹議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法