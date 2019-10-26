無所不在的「忠黨愛國」 中國小孩自幼被紅色教育包圍

中國小孩自幼便被強迫接受「忠黨愛國」的紅色教育。（路透資料照）

2019-10-26 16:37:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國意識形態的教育無所不在，日前便有知情人士透露，在中國，從幼稚園3歲小孩，到近成年的18歲高中生，所有人都籠罩在強調忠黨愛國的「紅色教育」之中。

長期關注中國人權問題的《寒冬》（Bitter Winter）雜誌今天刊文指出，在浙江杭州有中學生向母親抱怨「快崩潰了！」文中寫說，不僅在學校要中午唱國歌，晚自習時間也要唱，甚至連回家後，社區也在唱，讓該名中學生直呼「怎麼走到哪都在唱紅歌！」

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文中表示，該名中學生還抱怨，現在腦子裡全部都是「紅歌」，更會不自覺哼起，無法抹去，「都有點神經質了，根本靜不下心做作業」。

這位母親則表示「共產黨真的瘋了」，到處都在唱紅歌，社群社交媒體也是紅歌、紅色宣傳，就連開車時聽廣播也是。她無奈說，「別說孩子了，我們大人都要崩潰了。」

另有小學生家長透露，學校老師在10月1日給小孩的作業，竟然是觀看閱兵、聽習近平講話，更要求家長拍照分享，如果沒有做到，小孩可能就會遭體罰。

也有幼稚園老師透露，共產黨連2、3歲的幼童也不放過，「強行灌輸，對孩子太苛刻」。甚至在9月底有幼稚園舉辦「紅軍長征」親子活動，要求每個小孩都穿軍裝，有家長表示，這樣大熱天辦這種活動，目的就是要他們忠黨，更說2、3歲的小孩甚麼都不知道。

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