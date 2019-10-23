癌逝妻來不及選最美婚紗... 夫喪禮當天補辦婚禮心碎告別

2019-10-23 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省大連市殯儀館20日舉辦一場粉色玫瑰婚禮，同時這也是一場令人心碎的喪禮，35歲的新郎徐世南獨自走進靈堂，迎娶已長眠棺材的34歲新娘楊柳，完成2人多年來的共同心願。

據中國《大連晚報》報導，徐世南與楊柳是一對患難夫妻，他們在大學期間透過網路認識，出社會後2人生活刻苦，互相扶持多年後，生活才得到改善，2人也在認識6年的紀念日2013年8月13日登記結婚。

沒想到徐世南買好房子、2人準備辦婚禮時，楊柳卻在2014年28歲時被診斷出罹患乳癌，最多只剩5年的壽命；據徐世南表示，由於妻子楊柳很愛美，想要在婚禮上留下最美的樣子，所以2人一直計畫抗癌成功後舉辦婚禮。

2016年楊柳曾短暫康復，不料2人開始籌辦婚禮後，2018年楊柳癌症復發、病情急轉直下，最終在今（2019）年10月陷入昏迷，於14日晚間過世；隨後，徐世南在妻子的網購清單中發現妻子還沒挑好的結婚用品與婚紗，於是他替她選出一件「最漂亮的婚紗」，並決定為她補辦一場婚禮。

10月20日，楊柳的靈堂不僅放滿169盆粉色玫瑰、灑滿玫瑰花瓣，2個投影幕不斷頭放她生前的照片，而她則穿著丈夫替她選的婚紗躺在棺材中，讓參加告別式的所有人都強忍淚水，看著徐世南進場，以深情凝望完成與楊柳的婚禮。

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