俠客表態！歐尼爾力挺莫雷 「你有權對不公義的事發聲」

〔即時新聞/綜合報導〕NBA休士頓火箭總管莫雷(Daryl Morey)日前在推特發文挺港,導致中國網友群情激憤,不過NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)力挺言論自由,退役傳奇球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)也在NBA開幕賽當天表態,認為當看到世界上發生不公不義的事情時,你有權出面制止,強調「莫雷是對的」。

今NBA新賽季開幕,NBA退役傳奇球星「俠客」歐尼爾接受TNT電視節目《NBA內幕》(Inside the NBA)訪問時,公開力挺莫雷,」歐尼爾指出:「美國人和中國做很多生意,他們知道且了解我們的價值觀,而我們也理解他們」,他認為:「其中言論自由是美國最核心的價值觀。」

歐尼爾強調:「我們被允許說出我們想說的事,我們也可以不受限制地對於不公不義的事發聲。」他補充說道:「如果有人不能理解這點,那是他們自己所要面對的事。」

歐尼爾坦承,在商業往來中,有時候你必須「墊著腳尖走路」(tiptoe around this,意為避免談論有爭議的事),但是在美國「我們有權發聲,尤其在社交媒體上我們可以說任何我們想說的話。」

「莫雷是對的」,歐尼爾表態力挺,「當你看到世界上任何地方發生問題時,你應該有權說『那是不對的』,而這正是他(莫雷)所做的事。」

