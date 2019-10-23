俠客表態！歐尼爾力挺莫雷 「你有權對不公義的事發聲」

2019-10-23 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特發文挺港，導致中國網友群情激憤，不過NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）力挺言論自由，退役傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在NBA開幕賽當天表態，認為當看到世界上發生不公不義的事情時，你有權出面制止，強調「莫雷是對的」。

今NBA新賽季開幕，NBA退役傳奇球星「俠客」歐尼爾接受TNT電視節目《NBA內幕》（Inside the NBA）訪問時，公開力挺莫雷，」歐尼爾指出：「美國人和中國做很多生意，他們知道且了解我們的價值觀，而我們也理解他們」，他認為：「其中言論自由是美國最核心的價值觀。」

歐尼爾強調：「我們被允許說出我們想說的事，我們也可以不受限制地對於不公不義的事發聲。」他補充說道：「如果有人不能理解這點，那是他們自己所要面對的事。」

歐尼爾坦承，在商業往來中，有時候你必須「墊著腳尖走路」（tiptoe around this，意為避免談論有爭議的事），但是在美國「我們有權發聲，尤其在社交媒體上我們可以說任何我們想說的話。」

「莫雷是對的」，歐尼爾表態力挺，「當你看到世界上任何地方發生問題時，你應該有權說『那是不對的』，而這正是他（莫雷）所做的事。」

Inside the NBA discusses recent news surrounding the NBA and China. pic.twitter.com/OHSLYdPAjx — NBA on TNT （@NBAonTNT） 2019年10月22日

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