英國會否決強生脫歐時程 歐盟將決定是否延期

2019-10-23 04:35

〔中央社〕英國國會今晚雖二讀通過首相強生版的脫歐協議法案，但立法時程表動議遭否決，歐盟各國領導人近日將決定是否同意延後脫歐期限。

英國國會今晚進行2項重要表決，先以329對299票二讀通過強生（Boris Johnson）與歐洲聯盟達成的脫歐協議法案，但這只是脫歐法案過關第一步，國會隨後再針對強生政府提出的緊湊立法時程動議表決，但結果以322對308票遭到否決，強生表示將暫停立法。

強生在立法時程表遭受挫敗後表示：「我們現在面臨更多的不確定性。歐盟現在必須考慮要怎麼回應議會要求延後脫歐。政府必須加速無協議脫歐的準備，直到歐盟做出回應前，我們會中止立法。」

歐盟執委會發言人安德瑞娃（Mina Andreeva）在英國國會表決後表示，歐盟注意到今晚投票結果，希望英國政府告知其下一步決定，而歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）正針對英國先前提出將脫歐期限延後至2020年1月31日的請求諮詢各國領導人。

圖斯克今天上午在法國史特拉斯堡的歐洲議會總部告訴歐洲議員，他正與其他27個歐盟會員國領袖討論，且將在「未來幾天」做出決定。

歐盟與英國前首相梅伊（Theresa May）原已達成脫歐協議，但因無法獲得英國國會通過，將原訂今年3月29日脫歐大限一延再延至10月31日，若這次歐盟領導人對延期達成共識，將是第3度延期。（編輯：陳政一）

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