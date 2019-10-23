英國會若阻脫歐法案過關 強生警告將推提前大選

2019-10-23 00:30

〔中央社〕英國首相強生今天在國會表示，若是國會拖延不通過他的脫歐相關法案，他將放棄爭取國會批准與歐盟達成的脫歐協議，並轉而推動提前大選。

路透社報導，英國國會預計今天將首度就強生版新脫歐協議進行表決。政府希望24日結束前能讓下議院通過脫歐相關法案，趕在10月31日的期限前脫歐。

強生（Boris Johnson）在議員開始辯論法案時表示：「若我們通過脫歐協議和施行法案，我們就能展開新頁，讓國會與國家開始和解、團結。」

但他也警告國會，如果國會想透過否決他提出的時程表，再度延後脫歐時間，則他將撤回法案，轉而推動提前大選，並以「完成英國脫歐」的口號進行選戰。

隨著脫歐大限10月31日進入倒數階段，英國脫歐議題仍處於懸而未決狀態。意見分歧的國會還在辯論何時、如何脫歐，甚至是英國應不應該脫歐。

強生曾誓言自己永遠不會向歐盟請求延後脫歐，卻仍在對手強迫下忍辱提出延期請求，但他依舊希望能在月底前脫歐。現在強生正力圖讓下議院通過新版脫歐協議的施行法案，他今天將在國會面臨兩場關鍵表決。

下議院議員今天將參與最新一場脫歐大戲，於格林威治時間18時（台灣時間23日凌晨2時）左右先就115頁的「退出協議法案」（Withdrawal Agreement Bill）二讀表決，接著再表決政府針對其餘立法階段提出的緊湊時程表。

強生若輸掉今天任一場表決，將破壞他10月31日不論有無協議準時脫歐的計畫。接著強生必須決定是否遵守法律，接受歐盟任何脫歐延期提案，或者是無協議脫歐。

如果表決勝利，仍將為對手開啟突襲政府的新機會，他們可用修正案破壞強生的計畫。

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