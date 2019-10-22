日本德仁天皇今即位 雨中赴宮中進行「即位禮正殿之儀」

2019-10-22 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本德仁天皇今日下午1點將正式即位，預計將有180個國家的元首、王室成員和政府高官前來觀禮，東京警視廳也對此全面戒備，投入2.6萬名警力。

綜合日媒報導，德仁與皇后雅子今上午在皇居「宮中三殿」舉行「即位禮正殿之儀」儀式，德仁天皇會身穿純白「帛御袍」，而雅子皇后則會穿上傳統的「十二單衣」進行儀式。不過受到「浣熊」颱風轉變為溫帶低氣壓的影響，儀式在一片大雨中舉行，秋筱宮文仁親王家族也因此撐傘前往參加儀式。

在「即位禮正殿之儀」儀式結束之後，「正殿之儀」將於當地時間今日下午1點在皇居正殿「松之間」舉行，德仁天皇將身穿傳統裝束「黃櫨染袍」登上寶座「高御座」，發表講話。皇后雅子則是身穿「十二單衣」站在旁邊的「御帳台」。

「高御座」是配合1915年嘉仁（大正）天皇即位時製作，高度約6.5公尺、重量約8噸，在組合上完全不用任何釘子；「御帳台」比「高御座」略小，高度約5.5公尺。「高御座」與「御帳台」，在明仁（平成）天皇即位禮使用後，被送往京都御所內紫宸殿收藏，為了今日的即位禮，「高御座」與「御帳台」於2018年在京都被分解後送抵東京皇居內，由專家於今年9月完成重新上漆與修復。

秋筱宮文仁親王夫婦及其長女真子、次女佳子等成年皇室成員也身著傳統裝束在松之間出席「正殿之儀」，上皇明仁的弟弟、常陸宮正仁親王將穿燕尾服參加，上皇明仁夫婦則是不參加。

在「即位禮正殿之儀」結束之後，晚間將在皇居豐明殿舉辦「饗宴之儀」，德仁天皇夫婦與皇室成員將和外國元首等賓客一同用餐。屆時天皇身穿燕尾服，皇后身穿長裙、頭戴后冠。賓客們將參觀高御座與御帳台，欣賞「舞樂」表演。另外，原訂今日舉辦的「祝賀御列之儀」則是因為考量到哈吉貝颱風風災，日本政府在19日決定將「祝賀御列之儀」延至11月10日舉辦。

德仁天皇「即位禮正殿之儀」邀請多國政要前來觀禮，包括英國查理王子、美國運輸部長趙小蘭、中國國家副主席王岐山、香港特首林鄭月娥、南韓總理李洛淵、烏克蘭總統澤倫斯基、巴西總統波索納洛、緬甸領袖翁山蘇姬、南韓總理李洛淵等。

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