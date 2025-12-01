為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    快儲水！高雄旗山等3區12/2~12/4停水53小時

    2025/12/01 20:36 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄旗山等3區12月2日起停水53小時。（記者陳文嬋攝）

    水公司12月2日辦理「南化淨水場至左鎮送水管」工程，高雄市旗山等3區部分區域將於12月2日上午9時至4日14時停水53小時，總計5千戶停水，請民眾儲水備用。

    水公司表示，旗山區、內門區、田寮區部分區域停水，其中旗山區永和里（火路地區）、大林里（溝坪路部分），內門區內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里，12月2日上午9時至4日上午6時停水。

    內門區中埔里、內東里12月2日上午9時至4日上午10時停水；旗山區三協里（花旗社區），內門區瑞山里，田寮區鹿埔里、古亭里，將於12月2日上午9時至4日14時停水。

    水公司規劃8處臨時加水站，包括內門紫竹寺、內門南海紫竹寺、內門紫雲宮、內門竹峯宮、溝坪派出所、溝坪興天宮等，以及旗山區花旗二路395巷口、170巷16號前，提供民眾取水。

    水公司為強化供水韌性，南工處推動「南化複線-南化淨水場至左鎮送水管」工程，12月2日至4日辦理「南化淨水場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化淨水場至左鎮段）計畫」銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程，必須停水施工。

