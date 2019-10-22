英下議院議長出手 阻擋新脫歐協議表決

2019-10-22 04:51

〔中央社〕距離英國脫歐還剩下10天，英國下議院議長貝爾考今天出手，阻擋議會針對脫歐協議進行有意義表決，首相強生的新版脫歐協議要闖關還有得耗。

強生的新脫歐協議原本要在19日表決，但前保守黨議員萊特溫（Oliver Letwin）提出的修正動議插隊通過，容許擱置新版脫歐協議，直到相關施行立法通過才放行，導致強生的協議被擱置。

強生原本希望今天捲土重來。然而，一切決定權都握在議長貝爾考（John Bercow）手上。結果貝爾考認定表決違反規定。他表示，因為國會19日已針對脫歐協議討論並通過修正動議，如果再進行相關辯論，就是「重複且亂來」。強生政府大失所望。唐寧街發言人表示：「議長再一次否決了我們完成英國人民意願的機會。」

這並非首相的脫歐協議表決第一次被貝爾考擋下。

前首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議今年初要在下議院第3度闖關時，貝爾考援引一項400多年歷史的議事規則，拒絕讓梅伊把被否決2次的脫歐協議帶回議會。梅伊不得已，只好把協議一分為二，僅表決「退出協議」部分。

退出協議遭到否決後，貝爾考又不肯讓梅伊進行第4度表決。梅伊在下議院3連敗後，最終黯然下台。

不過，唐寧街認為強生的勝算比梅伊大得多。根據萊特溫的修正動議，政府必須先立法，而他們認為強生可望以極小差距讓「退出協議法案」成功闖關。「金融時報」分析指出，強生可望以320票對315票讓法案過關。

下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示，政府計劃在24日之前完成退出協議法案的相關立法。

英國廣播公司（BBC）指出，政府可能想要在明、後天挑燈夜戰，但議員明天將針對議程動議進行表決，這個很有野心的趕進度計畫可能會遭到否決。

而且，「退出協議法案」全文在今晚8時才正式公開，長達110的內容與125頁的註解，議員們都是第一次看到。反對黨議員表示，根本沒有充足時間好好檢視法案內容。

在明天的議程動議表決中，工黨、自民黨，以及其他反對陣營預計都將投下反對票。（編輯：張佑之）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法