全美第一例！ Google姊妹公司Wing無人機送貨達陣

2019-10-20 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕無人機產業正夯，物流業者也把腦筋動到無人機送貨上，包括美國UPS等運輸公司紛紛成立相關部門，科技巨擘谷歌（Google）也不落人後，母公司Alphabet旗下的無人機公司Wing，18日在維吉尼亞州（Virginia）成功完成美國第一次無人機送貨。

綜合外媒報導，在維吉尼亞州克利斯汀堡（Christiansburg）的居民，是全美率先試用無人機送貨的地區。居民可以透過聯邦快遞（FedEx）、連鎖藥妝店華爾格林（Walgreens）、當地零售商Sugar Magnolia等合作廠商，訂購如藥品、零食、生活用品等，並使用Wing的無人機運送。

根據報導，Wing公司表示，在配送中心半徑4英哩（約6.4公里）的訂單，都可以在大約10分鐘以內完成。到達後，無人機會利用繩索垂降貨物到客戶指定的地點，然後繼續前往下一個取貨地點或返回基地。Wing表示，無人機送貨可減少大量運輸成本，並降低當地企業的低碳排放量。

報導指出，無人機送貨仍存在諸如法規、天候、噪音等問題，不過整體來說，市場仍相當看好商用無人機送貨的發展，在2016年，無人機新創公司就投入了約4.54億美元（約新台幣138億元）的資金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法