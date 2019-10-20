庫德族同意撤出後 土耳其籲敘利亞軍離開邊境

2019-10-20 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其日前出兵敘利亞北部庫德族，謀求建立土敘邊境的「安全地帶」，美國副總統彭斯前往調停，會談後土方同意停火5天，讓庫德族民兵撤出戰區，但局勢仍尚未平息，土耳其希望敘利亞政府軍從邊境撤退，以便讓土耳其開始安置200萬難民。

根據《美聯社》報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）告訴記者，希望敘利亞政府軍能從邊境地區撤出，以便土耳其能在那裡安置多達200萬的難民。據悉，此項要求將成為下週艾爾段與俄羅斯總統普廷會談的重點。

在美軍撤出下，庫德族民兵經過俄羅斯居中調解，與敘利亞政府軍結成同盟，以對抗入侵的土耳其軍隊。這讓土耳其建立「安全地帶」的計畫變得更加複雜，該計畫包含安置從敘利亞逃至土耳其的難民，使他們重新回國定居。卡林表示，土耳其不希望敘利亞軍或庫德族民兵進入邊境地區，因為難民不願返回他們控制的區域。

為了達成計畫，土耳其希望對該地區進行監督，卡林稱，這將是與俄羅斯討論的重點之一，「希望能創造適合難民安全返回的條件。」

庫德族民兵的敘利亞民主力量總司令柯巴尼（Mazloum Kobani）表示，接受美土會談的停火協議，並採取必要行動落實。但他也表示，協議僅限於敘利亞邊境城鎮艾因角（Ras al-Ain）和泰勒艾卜耶德（Tel Abyad）之間的地區。

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