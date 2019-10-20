驚人棒球天份！網瘋傳4歲童練投飆速如火球 媒體讚有火箭手臂

2019-10-20 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕國外近日瘋傳一段短片，指片中一名多明尼加的4歲男童在自家後院練投棒球，影片中顯示這名男童不僅投球動作流暢，且還飆速猶如「火球」，有媒體更讚他有「一隻猶如火箭般的手臂」。

推特上近日瘋傳一段短片，指一名4歲男童展現出驚人的棒球天份，因為他在自家後院練投棒球時，被拍下球速飛快，幾乎是一瞬間就將球送進捕手的手套，網友看到後也都嘖嘖稱奇。影片瘋傳後引發許多網友討論，有些人對球速做了不同猜想，也有人誇張表示，要洋基球探準備好，但也有人擔心，男童小小年紀就亂飆球速，可能會讓手臂留下後遺症。

由於南美經常傳出球員謊報年齡的事件，也有網友質疑男童的實際年齡，但有網友也在推特貼出男童的身分證，稱男童確實是2015年1月間出生。

This kid is only 4 years old with a rocket for an arm ????



（via @hgomez27） pic.twitter.com/1GxSMKZHuA — Bleacher Report MLB （@BR_MLB） 2019年10月19日

pic.twitter.com/irmSQ5yNOD — Héctor Gómez （@hgomez27） 2019年10月19日

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