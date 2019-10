驚人棒球天份！網瘋傳4歲童練投飆速如火球 媒體讚有火箭手臂

2019-10-20 10:39

〔即時新聞/綜合報導〕國外近日瘋傳一段短片,指片中一名多明尼加的4歲男童在自家後院練投棒球,影片中顯示這名男童不僅投球動作流暢,且還飆速猶如「火球」,有媒體更讚他有「一隻猶如火箭般的手臂」。

推特上近日瘋傳一段短片,指一名4歲男童展現出驚人的棒球天份,因為他在自家後院練投棒球時,被拍下球速飛快,幾乎是一瞬間就將球送進捕手的手套,網友看到後也都嘖嘖稱奇。影片瘋傳後引發許多網友討論,有些人對球速做了不同猜想,也有人誇張表示,要洋基球探準備好,但也有人擔心,男童小小年紀就亂飆球速,可能會讓手臂留下後遺症。

由於南美經常傳出球員謊報年齡的事件,也有網友質疑男童的實際年齡,但有網友也在推特貼出男童的身分證,稱男童確實是2015年1月間出生。

This kid is only 4 years old with a rocket for an arm ????



(via @hgomez27) pic.twitter.com/1GxSMKZHuA