教師群湧入尼泊爾教中文 學者示警︰中國正將觸手伸入

2019-10-20 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前至尼泊爾訪問，有尼泊爾當地媒體報導，未來將會有多達100位中文教師抵達尼泊爾，打算讓尼泊爾每一所公立學校都開設中文課。而外國學者針對此計畫發表看法，強調這明顯是中國試圖將觸手伸進尼泊爾。

根據《美國之音》 報導，尼泊爾特里布文大學政治學教授施瑞塔（Kapil Shrestha）觀察，他從英國在過去殖民印度的歷史來看，他提到：「為什麼英國在18世紀和19世紀試圖普及英文？」強調中國試圖在尼泊爾普及中文，將對尼泊爾產生長期性的後果。美國印第安納大學教授甘古利（Sumit Ganguly）專門研究南亞問題，針對中國擬在尼泊爾普及中文的計劃存有疑慮，他強調，尼泊爾菁英階層應該明白這件事，這明顯是中國試圖將觸手伸進尼泊爾。

甘古利認為，這項計畫和中國與印度的競爭有關，由於印度與尼泊爾有著深厚的文化及政治關係，而印度也一直是尼泊爾的食品、燃料及其他必須品的主要來源，但在2015年兩國跨國商貿卻被中斷，印度指責當時貿易中斷是因為尼國動亂，但尼泊爾人對印度仍待有負面印象，這給中國趁虛而入的機會。

施瑞塔指出：「那次經歷讓很多尼泊爾人覺得他們的國家除了中國，無人可求。」施瑞塔強調，現在看來，包括美國和其他已開發國家都在「忙著自己的事」，所以中國就利用了這個機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法