智利示威失控！首都大樓陷火海 總統宣布進入緊急狀態

2019-10-19 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕智利貧富不均問題嚴重，日前當局宣布提高尖峰時刻時的地鐵票價，結果引起民眾示威抗議；而抗議行動在昨（18）晚失控，示威者攻擊了首都聖地牙哥的地鐵車站，市中心的國際電力公司「ENEL」智利總部更到遭縱火，整棟大樓陷入火海。對此，智利總統皮內拉（Sebastian Pinera）也緊急宣布聖地牙哥進入緊急狀態。

綜合外媒報導，智利當局日前宣布，尖峰時刻地鐵單程票價將從800比索（約新台幣34.2元）提升為830比索（約新台幣35.5元）。不過由於智利長期以來存在貧富不均的問題，擁有600萬人口的首都聖地牙哥又特別嚴重，此令一宣布，形同壓垮駱駝的最後一根稻草，立刻引爆人民怒火。

根據報導，智利時間在星期五（18日），示威者在聖地牙哥部分地區與警方爆發衝突。入夜之後，暴力衝突也隨之升溫，多個地鐵車站遭到示威者襲擊，被迫關閉；市中心的國際電力公司「ENEL」智利總部更遭到縱火，整棟大樓陷入熊熊火海之中。

聖地亞哥地鐵為全南美最大、最現代的地鐵站，全長約有140公里，每天要運送300萬人次的乘客。對此，皮內拉也立刻啟動國家安全法，宣布聖地牙哥進入緊急狀態。智利政府痛批，此次暴力衝突是有組織的暴力團體犯下有計畫的暴力破壞行為。

根據《衛報》報導，依照智利軍事獨裁政府留下的憲法相關條文規定，緊急狀況可持續15天，在這15天中賦予政府額外權力限制公民行動及集會自由，破壞公眾秩序有罪者最高可判20年有期徒刑。這也是自智利2010年大地震後，軍隊將首度重回街頭。

Protestors in #Santiago, #Chile set fire to main electricity utility building owned by Enel and several other transit buildings in protests against various price hikes @BorisvanderSpek pic.twitter.com/al61SsPeis — Sri Lanka Global （@srilankaglobal） October 19, 2019

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