智利示威失控！首都大樓陷火海 總統宣布進入緊急狀態

2019-10-19 18:23

〔即時新聞/綜合報導〕智利貧富不均問題嚴重,日前當局宣布提高尖峰時刻時的地鐵票價,結果引起民眾示威抗議;而抗議行動在昨(18)晚失控,示威者攻擊了首都聖地牙哥的地鐵車站,市中心的國際電力公司「ENEL」智利總部更到遭縱火,整棟大樓陷入火海。對此,智利總統皮內拉(Sebastian Pinera)也緊急宣布聖地牙哥進入緊急狀態。

綜合外媒報導,智利當局日前宣布,尖峰時刻地鐵單程票價將從800比索(約新台幣34.2元)提升為830比索(約新台幣35.5元)。不過由於智利長期以來存在貧富不均的問題,擁有600萬人口的首都聖地牙哥又特別嚴重,此令一宣布,形同壓垮駱駝的最後一根稻草,立刻引爆人民怒火。

根據報導,智利時間在星期五(18日),示威者在聖地牙哥部分地區與警方爆發衝突。入夜之後,暴力衝突也隨之升溫,多個地鐵車站遭到示威者襲擊,被迫關閉;市中心的國際電力公司「ENEL」智利總部更遭到縱火,整棟大樓陷入熊熊火海之中。

聖地亞哥地鐵為全南美最大、最現代的地鐵站,全長約有140公里,每天要運送300萬人次的乘客。對此,皮內拉也立刻啟動國家安全法,宣布聖地牙哥進入緊急狀態。智利政府痛批,此次暴力衝突是有組織的暴力團體犯下有計畫的暴力破壞行為。

根據《衛報》報導,依照智利軍事獨裁政府留下的憲法相關條文規定,緊急狀況可持續15天,在這15天中賦予政府額外權力限制公民行動及集會自由,破壞公眾秩序有罪者最高可判20年有期徒刑。這也是自智利2010年大地震後,軍隊將首度重回街頭。

Protestors in #Santiago, #Chile set fire to main electricity utility building owned by Enel and several other transit buildings in protests against various price hikes @BorisvanderSpek pic.twitter.com/al61SsPeis